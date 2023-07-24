24 липня працівники Укрзалізниці проводжали потяги до Одеси словами підтримки. Такий флешмоб вони влаштували після постійних обстрілів Одеси.
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Залізничники підтримали Одесу
На фоні постійних обстрілів Одеси, на вокзалах Харкова, Дніпра, Ужгорода, Львова та Києва лунали слова підтримки. Разом з оголошеннями диспетчери вокзалів говорили єдиний текст.
Вся Україна та всі залізничники разом з Одесою. Тримайтесь, одесити, ви сильні! І ми з вами,
– кажуть диспетчери перед відправленням потягів до Одеси.
Таким чином працівники Укрзалізниці намагалися виразити співчуття одеситам та ще раз наголосити на єдності всієї країни.
Флешмоб залізничників: відео
Постійні обстріли Одеси росіянами
- Протягом тижня росіяни активно обстрілюють Одесу. Під час повітряних атак вони комбінують різні види ракет: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також ракети Іскандер-М.
- Зокрема, під час найбільшої атаки в ніч на 23 липня вони зруйнували Спасо-Преображенський собор – найбільший православний храм міста. Окрім цього, в ту ж ніч постраждали та дитячі садочки та школи у спальному районі міста.
- Під час останньої атаки 24 липня постраждало 6 людей, одна перебуває у важкому стані. Росіяни використовували дрони Shahed-136.