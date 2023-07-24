24 липня працівники Укрзалізниці проводжали потяги до Одеси словами підтримки. Такий флешмоб вони влаштували після постійних обстрілів Одеси.

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Залізничники підтримали Одесу

На фоні постійних обстрілів Одеси, на вокзалах Харкова, Дніпра, Ужгорода, Львова та Києва лунали слова підтримки. Разом з оголошеннями диспетчери вокзалів говорили єдиний текст.

Вся Україна та всі залізничники разом з Одесою. Тримайтесь, одесити, ви сильні! І ми з вами,

– кажуть диспетчери перед відправленням потягів до Одеси.

Таким чином працівники Укрзалізниці намагалися виразити співчуття одеситам та ще раз наголосити на єдності всієї країни.

Флешмоб залізничників: відео

Постійні обстріли Одеси росіянами