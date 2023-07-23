Зокрема, окупанти обстріляли садочки та школи у місті. Наразі комунальники намагаються ліквідувати наслідки ракетної атаки по освітнім закладам Одеси.
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Скільки шкіл і садочків постраждали в Одесі
Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали 11 навчальних закладів. Вона наголосила, що жоден з працівників освітніх закладів – не постраждав.
На щастя, ніхто з робітників наших закладів освіти не постраждав, але на нещастя – це 5 садочків міста Одеси, які сьогодні зазнали пошкоджень, 4 школи й 2 позашкільних навчальних заклади,
– підкреслила вона.
Буйневич зазначила, що один зі садочків, який значно постраждав, перебуває у спальному районі міста. Вона також зауважила, що в усіх закладах руйнація має різний ступінь, але всі вони "потребують і часу на відновлення, і певних коштів".
"Вже сьогодні до нас прийшли волонтери, батьки у великій кількості. Навіть зараз там працюють люди – це батьки, які хочуть, щоб садок запрацював якомога скоріше", – зазначила директорка.
В Одесі постраждали заклади освіти після ракетної атаки / Фото з телеграм-каналу "Одеса. Офіційно"
Що відомо про ракетну атаку на Одесу 23 липня
- Російська армія почала обстріл Одеси після опівночі 23 липня. Наразі відомо про 1 жертву серед цивільних і щонайменше 21 постраждалого, 4 серед яких – діти.
- Також окупанти влучили в історичний центр українського міста, який перебуває під захистом організації ЮНЕСКО. Сильні ушкодження отримав Спасо-Преображенський собор Одеси.
- Європейські та американські політики рішуче засудили атаку Одеси росіянами. Вони згадали, що країна-агресорка вчергове скоїла воєнний злочин і обов'язково понесе за це відповідальність.