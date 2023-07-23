Зокрема, окупанти обстріляли садочки та школи у місті. Наразі комунальники намагаються ліквідувати наслідки ракетної атаки по освітнім закладам Одеси.

Дивіться також Ракетний обстріл Одеси: як на атаку міста реагували у світі

Скільки шкіл і садочків постраждали в Одесі

Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали 11 навчальних закладів. Вона наголосила, що жоден з працівників освітніх закладів – не постраждав.

На щастя, ніхто з робітників наших закладів освіти не постраждав, але на нещастя – це 5 садочків міста Одеси, які сьогодні зазнали пошкоджень, 4 школи й 2 позашкільних навчальних заклади,

– підкреслила вона.

Буйневич зазначила, що один зі садочків, який значно постраждав, перебуває у спальному районі міста. Вона також зауважила, що в усіх закладах руйнація має різний ступінь, але всі вони "потребують і часу на відновлення, і певних коштів".

"Вже сьогодні до нас прийшли волонтери, батьки у великій кількості. Навіть зараз там працюють люди – це батьки, які хочуть, щоб садок запрацював якомога скоріше", – зазначила директорка.

В Одесі постраждали заклади освіти після ракетної атаки / Фото з телеграм-каналу "Одеса. Офіційно"

Що відомо про ракетну атаку на Одесу 23 липня