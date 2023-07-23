В частности, оккупанты обстреляли садики и школы в городе. В настоящее время коммунальщики пытаются ликвидировать последствия ракетной атаки по образовательным заведениям Одессы.

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Сколько школ и садиков пострадали в Одессе

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич рассказала, что в результате атаки повреждения получили 11 учебных заведений. Она подчеркнула, что ни один из работников образовательных учреждений – не пострадал.

К счастью, никто из рабочих наших учебных заведений не пострадал, но к несчастью – это 5 садиков города Одессы, которые сегодня получили повреждения, 4 школы и 2 внешкольных учебных заведения,

– подчеркнула она.

Буйневич отметила, что один из значительно пострадавших садиков находится в спальном районе города. Она также отметила, что во всех заведениях разрушение имеет разную степень, но все они "нуждаются и во времени на восстановление, и в определенных средствах".

"Уже сегодня к нам пришли волонтеры, родители в большом количестве. Даже сейчас там работают люди – это родители, которые хотят, чтобы сад заработал как можно скорее", – отметила директор.

В Одессе пострадали учебные заведения после ракетной атаки / Фото с телеграм-канала "Одесса. Официально"

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