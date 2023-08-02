Глава государства отметил, что сегодня был длинный и насыщенный день. В частности, он заслушал доклады о работе ПВО и результатах по "Шахедам", сообщает 24 Канал.
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Зеленский отметил, что российские оккупанты за ночь 2 августа выпустили 37 "Шахедов".
Часть удалось сбить. Но – часть. К счастью, люди не пострадали. Есть попадания в южных районах – Одесчина, наши порты. Делаем максимум с партнерами, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны,
– отметил украинский лидер.
По его словам, очень важно, чтобы мир не привык к этому российскому террору. Ведь каждое попадание – это общая проблема.
"Не только Украины, но и всех тех в мире, стабильность которых Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам, по нашей инфраструктуре. Сейчас для российского государства это битва не только против нашей свободы, и не только против нашего государства", – заявил президент.
Он добавил, что Москва ведет битву за глобальную катастрофу – безумным в Кремле нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился, в частности, им необходимы ценовые кризисы и сбои в поставках.
"Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что якобы что-то себе выручит. Это очень-очень опасные надежды", – подчеркнул глава государства.
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Зеленский провел совещание с дипломатами
Президент рассказал, что сегодня в Закарпатье он провел внеочередное большое совещание со всеми руководителями украинских дипломатических учреждений. В частности, во время него обсуждали продовольственную безопасность.
В преддверии нового политического сезона в странах-партнерах. Уже 16 месяцев полномасштабной войны мы все вместе – вся дипломатическая команда Украины, все работающие в области нашей внешней политики – мы смогли сделать так, что мир видит события вполне правдиво,
– заметил глава государства.
По его словам, мир видит все так, как это происходит, а не так, как эти события хочет изобразить российская пропаганда. Большинство стран мира выступают за Украину.
"Мы добились чрезвычайно весомых результатов в поставке оружия для наших воинов. Есть мощные санкции против России за террор", – отметил Зеленский.
Он добавил, что сейчас есть и новые задачи для украинских дипломатов, в частности:
- привлекать оборонные производства в Украине – производства техники, пушек, снарядов;
- расширять тренинговые миссии украинских воинов;
- обеспечить поставки F-16 и дальнобойных ракет для Украины.
"И всегда – абсолютно всегда – политические решения в пользу нашего государства, нашей свободы", – подчеркнул президент.
Впереди представителей Украины ждут:
- Крымская платформа,
- Генеральная Ассамблея ООН,
- Саммит первых леди и джентльменов,
- Глобальный продовольственный саммит,
- очень важный саммит Формулы мира, на который привлекают мировое большинство,
- открытие переговоров с Европейским Союзом о вступлении – задача именно в этом году,
- подготовка большего в отношениях с НАТО – задача, которую украинским дипломатам уже нужно выполнять.
Сегодня обо всем этом очень подробно мы говорили. Украинская дипломатия имеет очень четкое, весомое наследие. Во всех областях. Не забываем и о сфере национальной памяти, нашей истории. В этом году – 90-я годовщина Голодомора, и мы постоянно активны в коммуникации с партнерами ради признания исторической правды – ради признания Голодомора геноцидом украинского народа,
– сообщил украинский лидер.
Уже 28 стран на государственном уровне признали Голодомор геноцидом. Еще в четырех государствах есть решение одной из палат национальных парламентов. Только в течение полномасштабной войны принято 17 таких решений по признанию.
"Очень высокий темп. И всем украинским дипломатам следует сохранять именно такой темп – быть именно такими активными в интересах Украины. Ежедневно, еженедельно, ежемесячно доказывать конкретными результатами для Украины, что наша дипломатия может и будет глобальным лидером", – считает глава государства.
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Вопросы границы – стратегические для Закарпатья
Также Зеленский провел совещание по безопасности и социальной ситуации в Закарпатье.
Вопросы границы – стратегические для региона, докладывал генерал Дейнеко, руководитель Государственной пограничной службы. Основательный доклад главы областной администрации Никиты – чувствуется, что в регионе есть нужные результаты. Молодцы!
– заявил президент.
Он добавил, что релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных общинах области – важное направление работы.
"Мощности для реабилитации наших воинов – правильные проекты. Многие инициативы по развитию экономики Закарпатья – тех возможностей, которые десятилетиями не использовались. В частности, здесь, в регионе, уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину кухонной и технической солью", – рассказал украинский лидер.
По его словам, есть другие проекты, по которым будут говорить с чиновниками.
"Однозначно, Закарпатье будет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста", – считает глава государства.
Верховный главнокомандующий завершает этот день в Берегово важной встречей с представителями венгерской общины Украины. В частности, на ней присутствуют:
- Педагоги,
- медики,
- представители общественных и религиозных организаций,
- украинские воины, которых президент имел честь наградить.
"Храбрые и отважные воины, которыми мы гордимся – всеми. Все мы – украинцы, все мы – граждане Украины. Все защищают наше государство и свободу, все стремятся к победе для Украины, жить в Украине и развивать жизнь здесь – ради своих семей, ради своих детей", – подчеркнул украинский лидер.
Он поблагодарил всех, кто защищает свободу и сражается за Украину.
"128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада и 101-я отдельная бригада Территориальной обороны… Спасибо вам, воины. Сегодня – особенно! Спасибо вам всем – Берегово, Ужгород, Мукачево и все Закарпатье! Слава Украине!" – подытожил глава государства.