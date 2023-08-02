Следует заметить, что сын Аристова, несмотря на войну на Востоке, в 2019 году посещал Москву и фотографировался на фоне Кремля. Кроме того, он следил за страницей бывшего президента России Дмитрия Медведева в запрещенной социальной сети "Вконтакте".
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ЦИК признал Наталью Локтионову избранной нардепом
В Комиссию поступило постановление Верховной Рады от 27 июля 2023 года. В нем говорилось о досрочном прекращении полномочий народного депутата Юрия Аристова, в связи с его личным заявлением о сложении депутатских полномочий.
Он был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".
ЦИК рассмотрела указанное Постановление и признала Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе,
– говорится в сообщении.
ЦИК признала Наталью Локтионову избранной народным депутатом Украины / Фото ЦИК
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Кратко о "путешествии на Мальдивы" экс-депутата Аристова
- Аристова в середине июля заметили на Мальдивах на пятизвездочном курорте Waldorf Astoria Maldives. Это подтвердили в гостинице, однако сам нардеп и его пресс-секретарь на вопросы журналистов так и не ответили.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арохамия сообщил, что Аристов воспользовался официальной командировкой в Литву, чтобы отправиться с семьей на Мальдивы.
- Он действительно находился в Вильнюсе, где провел встречи с чиновниками. Однако, возвращаясь оттуда, нардеп уехал на дорогой курорт, никого не предупредив.
- После огласки Аристов написал заявление о сложении депутатских полномочий. 27 июля Верховная Рада это поддержала.