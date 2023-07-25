Отметим, что Аристова видели на отдыхе в середине июля этого года. Нардеп отдыхал в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives на частном острове Итхаафуши.

Обратите внимание ГБР провело обыски у нардепа Аристова

В "Слуге народа" планируют приостановить членство Аристова

Глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что сейчас планируется инициировать вопрос немедленной приостановки членства Аристова во фракции.

Приглашаю все командировочные документы и проверяем всю информацию,

– отметил Арахамия.

Политик добавил, что в случае подтверждения он потребует немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата Аристова.

Что этому предшествовало

Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле варьируется от 100 тысяч до 323 тысяч гривен.

На обращение журналистов нардеп и его помощница не ответили.

А жена Аристова заявила, что "у нее своя личная жизнь, а у мужа – своя".

Напомним, что в ноябре 2022 года ГБР приходило с обысками к Юрию Аристову. Однако причины обысков у народного депутата не сообщались.

Напомним, что Юрий Аристов был избран народным депутатом Украины в 2019 году на парламентских выборах от партии "Слуга народа". С 29 августа 2019 года он возглавляет комитет по бюджету в Верховной Раде.

До избрания в парламент занимался бизнесом. Был гендиректором ООО "Атлантик-Юмма", занимающегося торговлей морепродуктами. Также был основателем сети Oysters Cava Bar, рыбного ресторана Fish House в Киеве.