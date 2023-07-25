Зауважимо, що Арістова бачили на відпочинку у середині липня цього року. Нардеп відпочивав у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші.

Зверніть увагу ДБР провело обшуки у нардепа Арістова

У "Слузі народу" планують призупинити членство Арістова

Голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія заявив, що наразі планується ініціювати питання негайного призупинення членства Арістова у фракції.

Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію,

– зазначив Арахамія.

Політик додав, що у разі підтвердження, він вимагатиме негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату Арістова.

Що цьому передувало

Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Вартість проживання на двох за одну ніч у готелі варіюється від 100 тисяч до 323 тисяч гривень.

На звернення журналістів нардеп та його помічниця не відповіли.

А дружина Арістова заявила, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка – своє".

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року ДБР приходило з обшуками до Юрія Арістова. Однак причина обшуків у народного депутата не повідомлялася.

Зауважимо, що Юрій Арістов був обраний народним депутатом України у 2019 році на парламентських виборах від партії "Слуга народу". З 29 серпня 2019 року він очолює комітет з питань бюджету у Верховній Раді.

До обрання в парламент займався бізнесом. Був гендиректором ТОВ "Атлантік-Юмма", яке займається торгівлею морепродуктами. Також був засновником мережі Oysters Cava Bar, рибного ресторану Fish House у Києві.