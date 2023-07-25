Зауважимо, що Арістова бачили на відпочинку у середині липня цього року. Нардеп відпочивав у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші.
Зверніть увагу ДБР провело обшуки у нардепа Арістова
У "Слузі народу" планують призупинити членство Арістова
Голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія заявив, що наразі планується ініціювати питання негайного призупинення членства Арістова у фракції.
Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію,
– зазначив Арахамія.
Політик додав, що у разі підтвердження, він вимагатиме негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату Арістова.
Що цьому передувало
- Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.
- Вартість проживання на двох за одну ніч у готелі варіюється від 100 тисяч до 323 тисяч гривень.
- На звернення журналістів нардеп та його помічниця не відповіли.
- А дружина Арістова заявила, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка – своє".
Нагадаємо, що у листопаді 2022 року ДБР приходило з обшуками до Юрія Арістова. Однак причина обшуків у народного депутата не повідомлялася.
Зауважимо, що Юрій Арістов був обраний народним депутатом України у 2019 році на парламентських виборах від партії "Слуга народу". З 29 серпня 2019 року він очолює комітет з питань бюджету у Верховній Раді.
До обрання в парламент займався бізнесом. Був гендиректором ТОВ "Атлантік-Юмма", яке займається торгівлею морепродуктами. Також був засновником мережі Oysters Cava Bar, рибного ресторану Fish House у Києві.