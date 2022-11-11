Співрозмовник 24 каналу в ДБР повідомив, що в Арістова дійсно проводять обшуки. Однак причина обшуків у народного депутата поки не повідомляється.
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Представник Арістова не має інформації про обшуки
"РБК-Україна" з посилання на джерело у правоохоронних органах інформує, що ДБР проводить обшуки в Арістова з 7 ранку 11 листопада. Про обшуки в Арістова також пише LIGA.net.
LIGA.net інформує, що звернулась за коментарем до пресслужби Арістова. Однак його представник сказав, що не має такої інформації.
Юрій Арістов був обраний народним депутатом України у 2019 році на парламентських виборах від партії "Слуга народу". З 29 серпня 2019 року він очолює комітет з питань бюджету у Верховній Раді.
Арістов втратив контроль над комітетом
До обрання в парламент займався бізнесом. Був гендиректором ТОВ "Атлантік-Юмма", яке займається торгівлею морепродуктами. Також був засновником мережі Oysters Cava Bar, рибного ресторану Fish House у Києві.
Арістов – член групи з міжпарламентських зв'язків з Францією, Японією, Норвегією, Канадою та США.
З 2021 року Арістов як голова бюджетного комітету втратив над ним контроль. Більшість членів комітету, як повідомив Bihus.info, перейшли до групи народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга нарду").
- Раніше Вищий антикорсуд підтримав скаргу ЦПК і зобов'язав генпрокурора відкрити справу щодо можливого збагачення депутатки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої.
- Депутатка отримала в подарунок майже 20 мільйонів гривень та швейцарський годинник за 310 тисяч гривень, інкрустований 11 білими діамантами. Такий подарунок їй нібито зробив батько.
- Крім того, у жовтні на засіданні політичної ради партії "Слуга Народу" ухвалили рішення про позбавлення мандатів місцевих депутатів, щодо яких є підозра у співпраці з ворогом.