Про це 28 жовтня написав нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.
До теми Ми знаємо майже всіх, допомагає рух опору та цивільні, – Андрющенко про колаборантів у Маріуполі
"На останньому засіданні політичної ради партії "Слуга Народу" ухвалили рішення про позбавлення мандатів місцевих депутатів, щодо яких є підозра у співпраці з ворогом", – написав депутат.
Колаборант зі "Слуги народу"
Депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов почав працювати з окупантами й став головою"правління" Херсонщини з питань сільського господарства. Проте зрадника застрелили 28 серпня у селі Залізний Порт.
Ковальова вибрали у 186-му окрузі на Херсонщині. Коли ж туди прийшли окупанти, то він заявив, що "Росія тут серйозно і назавжди".
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Що відбувається з колаборантами в Україні: останні новини
- "Заступниця" Сальдо Катерина Губарєва потрапила в ДТП в окупованому Криму. Згодом пропагандистські ресурси повідомили про її смерть.
- СБУ на Донеччині затримали зрадника, який повідомляв росіянам про дислокацію ЗСУ та допомагав переховуватись.
- У Мелітополі 25 жовтня пролунав вибух біля "телекомпанії" пропагандистів та бази російського ФСБ. Там також перебуває колаборант Балицький.
- З початку повномасштабного вторгнення в Україні ліквідували мінімум 10 політиків-колаборантів. Партизанськими центрами є Херсонська та Запорізька області.