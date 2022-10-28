Об этом 28 октября написал нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

Мы знаем почти всех, помогает движение сопротивления и гражданские, – Андрющенко о коллаборантах в Мариуполе

"На последнем заседании политического совета партии "Слуга Народа" приняли решение о лишении мандатов местных депутатов, по которым есть подозрение в сотрудничестве с врагом", - написал депутат.

Коллаборант из "Слуги народа"

Депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев начал работать с оккупантами и стал главой "правления" Херсонщины по вопросам сельского хозяйства. Однако предателя застрелили 28 августа в селе Железный Порт.

Ковалева выбрали в 186-м округе Херсонской области. Когда же туда пришли оккупанты, он заявил, что "Россия здесь серьезно и навсегда".

Обратите внимание – херсонский коллаборант опять опозорился: смотрите видео

Что происходит с коллаборантами в Украине: последние новости

  • "Заместительница" Сальдо Екатерина Губарева попала в ДТП в оккупированном Крыму. Впоследствии пропагандистские ресурсы сообщили о ее смерти.
  • СБУ в Донецкой области задержали предателя , который сообщал россиянам о дислокации ВСУ и помогал скрываться.
  • В Мелитополе 25 октября прогремел взрыв возле "телекомпании" пропагандистов и базы российского ФСБ. Там также находится коллаборант Балицкий.
  • С начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидировали минимум 10 политиков-коллаборантов. Партизанскими центрами являются Херсонская и Запорожская области.