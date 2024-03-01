В то же время россияне также активно используют дроны против украинских сил. Хотя, как рассказал 24 Каналу командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, противник не может похвастаться новыми разработками, в отличие от украинских защитников.

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Россияне очень боятся

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" отметил, что на линии обороны, где работает его бригада "Рубеж", самой масштабной проблемой являются российские FPV-коптеры.

Их очень много. Каждые 20 минут видим взлет врага, работают наши системы радиоэлектронной борьбы, которые пытаются их подавить,

– отметил он.

Однако каких-то мощных изменений по использованию новых дронов со стороны россиян по сравнению с тем, что было раньше, сейчас не наблюдается.

Россияне говорят, что создали коптеры с искусственным интеллектом, но это пока преувеличенная информация. Они пытаются играть на уровне ИПСО. Нельзя говорить, что у врага есть какие-то новинки. Однако у нас они однозначно есть,

– подчеркнул Отченаш.

Вскоре Силы обороны будут использовать аналоги российских "Ланцетов". Также имеем высокогабаритные коптеры "Баба Яга", которые сбрасывают на позиции врага большие снаряды.

Мы сбрасывали 60-миллиметровые снаряды с дронов и не могли достаточно разобрать позиции врага. Ночью наша легендарная "Баба Яга" с переделанной противотанковой миной подлетела к определенному блиндажу, сбросила мину и разнесла его в разные стороны,

– отметил военнослужащий.

Андрей Отченаш уверен, что "Баба Яга" – это та универсальная "птичка", которая позволяет уничтожать целые блиндажи, и очень качественно. Поэтому россияне ее очень сильно боятся.

Справка. Дрон "Баба Яга" украинские специалисты переделали из большого гексакоптера, который до войны использовался в сельском хозяйстве. Сейчас беспилотники "Баба-Яга" – это ночные бомберы, которые приносят на позиции оккупантов мощные боеприпасы различного типа действия. Говорится в частности об аккумулятивных снарядах против бронированной техники, противоблиндажных боеприпасах, которые позволяют прицельно ликвидировать живую силы врага,

Дроны на службе ВСУ