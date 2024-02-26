Военные говорят о том, что в ВСУ должны разработать унифицированный боеприпас, который подойдет под любой тип дронов. Россияне уже сделали это.
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Бойцов научат противодействовать вражеским дронам
Военнослужащие в обязательном порядке будут учиться противодействовать вражеским БПЛА. Инструкторы в центрах подготовки подразделений Сухопутных войск уже внесли соответствующие изменения в программы подготовки и начали занятия. Воинов также будут учить правильно маскироваться в укрытиях и в естественном ландшафте,
– говорится в сообщении.
Как ВСУ учатся противодействовать дронам россиян: смотрите видео
В ролике показано, как воины быстро прячутся от российского дрона, а затем отстреливаются от него. Также важно знать, что делать в случае, если беспилотник застал солдата в траншее.
"В боевых условиях полученные навыки помогут сохранить свою жизнь и жизнь побратимов, выполнить поставленные задачи и освободить украинскую землю от захватчика", – подытожили в Сухопутных силах.
По каким целям работают украинские и российские дроны / Инфографика UA War Infographics
Последние новости о дронах
- Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. По его словам, украинские беспилотники – аналоги "Шахедов".
- Заместитель Главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский назвал цель создания Сил беспилотных систем. Этот новый род войск позволит асимметрично отвечать на любые действия противника и наносить ему максимальный урон. Собственно, это уже происходит.
- А министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает возможным дистанционное применение беспилотников на поле боя. Операторы таких дронов смогут находиться даже в тылу – это могут быть буквально ребята-геймеры где-то в Виннице или Львове.