Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК АХИЛЛЕС 92 ОШБр Юрий Федоренко, добавив, что на этом участке россияне находятся примерно на тех же рубежах, что и в марте 2023 года. Штурмы происходят по всей линии фронта.

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Что происходит в районе Бахмута

В течение 22 февраля противник совершал ударно-штурмовые действия в направлении населенного пункта Ивановское, а также, еще на ряде других участков. Силам обороны удалось остановить россиян и нанести им потери. Было уничтожено значительное количество бронированной техники, танков, а также подготовленных штурмовиков, которых оккупанты отправили в атаку.

Стоит заметить, что комбинированная живая сила противник выглядит по-разному. В частности туда входят мобилизованные, заключенные, которые имеют низкий уровень подготовки. Именно подразделения "Шторм-Z" чаще всего отправляют на живые, или так называемые "мясные штурмы".

Но не стоит забывать, что у врага есть хорошо подготовленные бойцы, которые входят в регулярные части российской армии. Они проходят подготовку не менее 2 – 4 месяцев. Вчера (22 февраля – 24 Канал) нас штурмовали именно такие подразделения. Силам обороны, в частности нашей 92 штурмовой бригаде, удалось отбить атаки,

– рассказал Юрий Федоренко.

Почему ВСУ очень нужны дроны

Военнослужащий отметил, что сейчас войску очень необходимы беспилотники. Например, FPV-дрон стоит примерно 500 долларов и может уничтожать бронированную технику противника и личный состав. Это в свою очередь означает, что оккупантам не удастся приблизиться к нашим рубежам и зайти в траншеи к ВСУ, чтобы начать стрелковый бой.

Если противник заскочил в траншею и начался бой, то, учитывая количество личного состава, которая есть у россиян, то они точно нас "продавят",

– подчеркнул командир БпАК.

Поэтому врага надо уничтожать еще на подступах, дистанционно и именно в этом помогают дроны. Более того, тогда Силы обороны не будут иметь таких потерь. Итак, армии в большом количестве нужны разведывательные средства, коптеры гражданского назначения, а также ударные, ночные бомбардировщики, FPV-дроны.

Каждый вклад украинцев является чрезвычайно важным, ведь маленьких донатов не бывает. Только так мы сможем выстоять и дождаться, когда наконец наши партнеры примут ряд волевых решений и Силы обороны в необходимом количестве получат боеприпасы, в частности кассетные,

– подчеркнул командир батальона БпАК.

Конечно, украинские военные также постоянно говорят о необходимости в дальнобойных ракетах, самолетах, ведь все это позволит истощать тыловые части противника. Сейчас это эффективно делают беспилотники, но без ракет украинской армии очень сложно.

Миллион гривен – это 25 – 30 уничтоженных целей противника

Подразделение Юрия Федоренко проводит сбор на 13 миллионов гривен. Приобщиться к нему может каждый желающий. По словам военного, также следует понимать разницу между квадрокоптерами Mavic, на которые украинцы много донатили, и между дронами-камикадзе.

Mavic – это коптер многократного применения разведывательного типа действия. Его можно перенастроить и использовать как ударный. Например, на Бахмутском направлении средняя продолжительность "жизни" Mavic – чуть больше, чем неделя.

FPV-дроны – это другое дело. Он летит вместе с боеприпасом в одну сторону и там взрывается, то есть обратно не возвращается. Что такое миллион гривен? Это 50 таких FPV-коптеров. Что такое 50 FPV-коптеров? Это примерно 25 – 30 целей противника, которые гарантированно удастся поразить,

– рассказал Юрий Федоренко.

Он добавил, что речь идет об абсолютно разных целях: живая сила, которая находится в труднодоступных местах, например, в щелях, перекрытиях, это легкобронированная, бронированная техника, огневые средства, пушки, артиллерия, даже системы реактивного огня типа "Град".

"Важно понимать, что 50 коптеров, миллион гривен и примерно 30 целей – все это один день работы нашего подразделения. Я еще раз подчеркиваю, что мы действительно получаем немного больше таких средств от государства, но их недостаточно, чтобы обеспечить эффективную, бесперебойную работу. К сожалению, по количеству противник до сих пор нас превосходит", – подчеркнул командир батальона БпАК.

Что происходит на Бахмутском направлении