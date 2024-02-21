Враг пытается переходить к лобовым атакам, в частности, атаковать авиацией. Подробнее о ситуации в районе Бахмута 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки "Хортица" Илья Евлаш.

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Где самая сложная ситуация в районе Бахмута

Сейчас ожесточенные бои идут вблизи Часового Яра и Клещеевки. Впрочем, Евлаш отметил, что линия соприкосновения достаточно активна на всех направлениях.

Враг прибегает к фланговым атакам со стороны Богдановки и Ивановского вблизи Бахмута. Туда оккупанты подтягивают свои резервы, пытаются атаковать с помощью дронов, также интенсивно используют минометы различных калибров, чтобы наносить огневое поражение по городу и позициям Вооруженных Сил Украины.

Противник постоянно перебрасывает свои резервы, пытается найти бреши в нашей обороне, перемещая свои войска с места на место,

– сказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки "Хортица".

Также российские захватчики пытаются давить вблизи Клещеевки. В этом районе есть барьерный рубеж, каскад водохранилищ, а также железная дорога, которую россияне хотят отбить, чтобы восстановить свое утраченное положение.

Сейчас все попытки врага напрасны. Наши войска максимально используют свое оперативное мастерство и показывают невероятное мужество, отважность и профессионализм.

Какая тактика врага

В районе Бахмута россияне используют тактику, которую применяли в Авдеевке, массово сбрасывая на наши подразделения КАБы с самолетов Су-34 и Су-35. Однако подразделения украинской ПВО эффективно отрабатывают по вражеской авиации. За последнюю неделю Воздушные силы уничтожили 7 истребителей.

Это очень мощные и серьезные потери. Вообще самолеты – это такой материал, который не предусматривает потерь. Если танки и БМП можно считать расходным материалом, то самолеты нет,

– добавил Евлаш.

За минувшие сутки россияне совершили 644 обстрелы из различных видов вооружения. Состоялось 3 боевых столкновения, во время которых противник убитыми и ранеными потерял 140 оккупантов.

Украинские защитники уничтожили 29 единиц вооружения и военной техники, среди которых 5 боевых бронированных машин, 3 БТР и 2 БМП, а также 2 МТЛБ, 5 машин и много различных пушек и минометов.

Работаем, пытаясь максимально использовать все имеющиеся силы и средства для сдерживания наступательного потенциала врага,

– отметил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки "Хортица".

К тому же наши бойцы пытаются постоянно выявлять пункты управления врага. Накануне военные ВСУ обнаружили БпЛА 2 пункта управления и нанесли по ним огневое поражение.

Какова ситуация на Бахмутском направлении