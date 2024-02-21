Ворог намагається переходити до лобових атак, зокрема, атакувати авіацією. Детальніше про ситуацію у районі Бахмута 24 Каналу розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Ілля Євлаш.

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Де найскладніша ситуація у районі Бахмута

Нині запеклі бої точиться поблизу Часового Яру та Кліщіївки. Втім, Євлаш наголосив, що лінія зіткнення досить активна на всіх напрямках.

Ворог вдається до флангових атак з боку Богданівки та Іванівського поблизу Бахмута. Туди окупанти підтягують свої резерви, намагаються атакувати за допомогою дронів, також інтенсивно використовують міномети різних калібрів, аби завдавати вогневого ураження по місту та позиціях Збройних Сил України.

Противник постійно перекидає свої резерви, намагається знайти шпарини в нашій обороні, переміщуючи свої війська з місця на місце,

– мовив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця".

Також російські загарбники намагаються тиснути поблизу Кліщіївки. У цьому районі є бар'єрний рубіж, каскад водосховищ, а також залізниця, яку росіяни хочуть відбити, аби відновити своє втрачене положення.

Наразі всі спроби ворога марні. Наші війська максимально використовують свою оперативну майстерність та показують неймовірну мужність, відважність та професіоналізм.

Яка тактика ворога

У районі Бахмута росіяни використовують тактику, яку застосовували в Авдіївці, масово скидаючи на наші підрозділи КАБи з літаків Су-34 та Су-35. Однак підрозділи української ППО ефективно відпрацьовують по ворожій авіації. Протягом останнього тижня Повітряні сили знищили 7 винищувачів.

Це дуже потужні та серйозні втрати. Взагалі літаки – це такий матеріал, який не передбачає втрат. Якщо танки та БМП можна вважати розхідним матеріалом, то літаки ні,

– додав Євлаш.

За минулу добу росіяни здійснили 644 обстріли з різних видів озброєння. Відбулось 3 бойових зіткнення, під час яких противник вбитими та пораненими втратив 140 окупантів.

Українські захисники знищили 29 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких 5 бойових броньованих машин, 3 БТР та 2 БМП, а також 2 МТЛБ, 5 машин та багато різних гармат та мінометів.

Працюємо, намагаючись максимально використовувати всі наявні сили й засоби для стримування наступального потенціалу ворога,

– зауважив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця".

До того ж наші бійці намагаються постійно виявляти пункти управління ворога. Напередодні військові ЗСУ виявили БпЛА 2 пункти управління та завдали по них вогневого ураження.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку