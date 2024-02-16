Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ Юрій Федоренко, зауваживши, що Сили оборони України тримають на цьому напрямку ініціативу і не дають окупантам досягнути своїх цілей.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Як наголосив Федоренко, основа ціль окупантів – відбити ті позиції, які вдалося деокупувати у 2023 році. Також вони хочуть захопити плацдарми, які потрібні їм для просування до Часового Яру.

Найскладніший відтинок, за моїм переконанням, це саме дорога від Бахмута до Часового Яру. Наприкінці 2023 року противник мав там значний тактичний успіх. Силам оборони тоді вдалося стабілізувати ситуацію на той момент,

– сказав військовий.

Саме на цю ділянку окупанти посилено тиснути. Вони не шкодують ні особового складу, ні броньованої техніки, ні артилерійських боєприпасів. Також окупанти надзвичайно активно використовують безпілотники. Йдеться як про розвідувальні "Орлани", так і про ударні "Ланцети"; цивільні "Мавіки" тощо.

Щодо FPV-дронів. Противник може дозволяти собі на поточний момент працювати в черговому режимі з ними. Тобто, не маючи конкретної цілі, підіймають коптер, летять на територію, яка підконтрольна Силам оборони, та намагаються знайти там ціль,

– розповів військовий.

Відповідно наші захисники активно користуються засобами РЕБ, які допомагають нейтралізувати ворожі FPV-дрони. Також триває робота над виявленням місць запуску безпілотників та знищенням російських розрахунків БпЛА.

Ситуація на фронті: коротко