Ба навіть, росіяни переймають досвід українських військових, вчаться на помилках та нарощують виробництво дронів. Про це 24 Каналу розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, додавши, що ЗСУ продовжують розвиватися в напрямку наземних БпЛА.

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Воїни розробляють наземні дрони

Заступник командира 3-ї ОШБр зауважив, що FPV-дрони стали колективним піхотним та протитанковим озброєнням, а в деяких випадках замінюють артилерійські засоби. Такі БпЛА літають від 1 до 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Ці засоби ураження є досить ефективними, безпечними та цікавими на полі бою. Вони можуть міняти динаміку на фронті. Зараз ми працюємо в цьому форматі, щоб більш якісно та безпечно виконувати бойові завдання. Тому розвиваємося не лише в напрямку FPV-дронів, тобто літальних безпілотних систем, а й намагаємося нарощувати наземні БпЛА,

– зазначив Родіон Кудряшов.

Такі сухопутні дрони можуть полегшити роботу піхоти та штурмових заходів. Зараз розробляються роботи, які могли б доставляти боєприпаси, евакуйовувати військовослужбовців та розмінувати шляхи.

Зауважте! Під час підсумкової пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виробить мільйон FPV-дронів у 2024 році.

Про три технічні революції росіян

За словами військового, окупанти почали еволюціонувати – роблять висновки з помилок й намагаються їх виправити. Бійці 3-ї ОШБр за час повномасштабного вторгнення спостерігали три технічні революції засобів:

FPV-дрони, ворог потужно нарощує обсяги виробництва. Одного моменту БпЛА з'явилися по всій лінії фронту, зокрема на Бахмутському напрямку;

протидія безпілотникам, окупанти створюють окопну радіоелектронну боротьбу та РЕБ направленої дії;

конфігурація вибудовує РЕБ системи, щоб захистити піхоту, техніку та логістичні сполучення.

Ворог та ми кожного дня вигадуємо нові шляхи для оборони від цієї новітньої зброї – FPV-дронів. Ситуація на цьому напрямку дуже динамічна. У цих засобах противник нас не переважає, але потрібно завжди бути на кілька кроків попереду й робити все, щоб не тільки якісно завдати удару по ворогу, а й виконувати безпечно бойові завдання,

– підкреслив Родіон Кудряшов.

Україна збільшує виробництво дронів