Даже россияне перенимают опыт украинских военных, учатся на ошибках и наращивают производство дронов. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов, добавив, что ВСУ продолжают развиваться в направлении наземных БПЛА.
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Воины разрабатывают наземные дроны
Заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что FPV-дроны стали коллективным пехотным и противотанковым вооружением, а в некоторых случаях заменяют артиллерийские средства. Такие БПЛА летают от 1 до 25 км от линии боевого столкновения.
Эти средства поражения достаточно эффективны, безопасны и интересны на поле боя. Они могут поменять динамику на фронте. Сейчас мы работаем в этом формате, чтобы более качественно и безопасно выполнять боевые задания. Поэтому развиваемся не только в направлении FPV-дронов, то есть летательных беспилотных систем, но и стараемся наращивать наземные БПЛА,
– отметил Родион Кудряшов.
Такие сухопутные дроны могут облегчить работу пехоты и штурмовых действий. Сейчас разрабатываются роботы, которые могли бы доставлять боеприпасы, эвакуировать военнослужащих и разминировать пути.
О трех технических революциях россиян
По словам военного, оккупанты начали эволюционировать – делают выводы из ошибок и пытаются их исправить. Бойцы 3-й ОШБр за время полномасштабного вторжения наблюдали три технических революции средств:
- FPV-дроны, враг мощно наращивает объем производства. Однажды БПЛА появились по всей линии фронта, в том числе на Бахмутском направлении;
- противодействие беспилотникам врага, оккупанты создают окопную радиоэлектронную борьбу и РЭБ направленного действия;
- конфигурация выстраивает РЭБ системы, чтобы защитить пехоту, технику и логистические сообщения.
Враг и мы каждый день придумываем новые пути для обороны от этого новейшего оружия – FPV-дронов. Ситуация в этом направлении очень динамична. В этих средствах противник нас не превалирует, но нужно всегда быть на несколько шагов впереди и делать все, чтобы не только качественно нанести удар по врагу, но и выполнять безопасно боевые задания.
– подчеркнул Родион Кудряшов.
Украина увеличивает производство дронов
- В "Армии дронов" дронов заявили, что дрон "Cobra", над которым работала команда разработчиков из Кривого Рога, теперь производят серийно. Себестоимость БПЛА составляет около 2000 долларов, что дешевле зарубежных или украинских аналогов. Для удешевления производства разработчики решили использовать металл, а не композитные материалы.
- Министр стратегической промышленности Александр Камышин прокомментировал, какая сейчас ситуация с дронами. По его словам, уже в декабре Украина произвела более 50 тысяч FPV-дронов. А уже в 2024 году Украина сможет произвести более 10 тысяч ударных БПЛА средней дальности и около 1 тысячи дронов с дальностью полетов более 1000 километров.
- Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что украинские воины активно применяют против врага FPV-дроны. Он подчеркнул, что БПЛА стали "небесной карой" для россиян.