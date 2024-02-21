Літак – коштовний продукт, а підготовка пілотів триває вкрай довго. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Давид Шарп.
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Втрата цінних кадрів
Літаки не штампуються як гроші, їх виготовляють всього декілька десятків на рік, тому втрата кожного судна відчутна й негайно відновити їх неможливо. До того ж коли літаки збиваються засобами ППО, наприклад ЗРК Patriot, то часто пілоти помирають, а це ще більш штучний товар, ніж літак.
Якщо літак з нуля можна виготовити за рік, то для того, аби навчити пілота необхідно декілька років,
– наголосив військовий оглядач.
За його словами, пілота не можна як мобілізованого через два тижні поставити в стрій.
Україна змушує Росію змінювати тактику
Як зауважив військовий оглядач, знищення 7 літаків – дуже високий результат. Від початку вторгнення було декілька випадків, коли грамотні дії української ППО дозволяли знищувати російські літальні апарати в глибині окупованих територій чи на території Росії. Особливе місце посідає збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем.
Подібні ефективні операції України змушують росіян змінювали тактику дій. Тепер окупанти нарешті зрозуміли, що авіації загрожує небезпека й необхідно діяти обережніше.
У випадку з А-50 – менше покриття щодо виявлення повітряних цілей, а у випадку з ударними літаками-винищувачами – менше перебувати поруч з лінією фронту або завдавати ударів з більшої дистанції. Тобто це менша ефективність дій, адже більш обережно дорівнює менш ефективно,
– мовив Шарп.
Окрім завдання матеріальних збитків, основне досягнення знищення російських літаків – зменшення ефективності роботи авіації ворога.
Те, що Збройні Сили України досягли успіху в оборонній та певною мірою в наступальній війні й Україна витримала ці два роки – величезна заслуга української ППО, яка не дозволила російській авіації стати першорядним фактором. Завдяки цьому відбувалася багато вдалих операцій на землі,
– додав військовий оглядач.
Втрата літаків суттєво впливає на тактику ворога. Шарп переконаний, що з появою перших F-16 в українців з'являться додаткові можливості створювати загрози для російських винищувачів й обмежить їхні дії.
Україна "приземлила" 7 літаків Росії: коротко
- Масштабний літакопад розпочався 17 лютого. Тоді Повітряні сили збили відразу три літаки росіян – бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.
- Наступного дня, 18 лютого, завдяки роботі ЗСУ впав ще один Су-34. Згодом 19 лютого наші захисники ліквідували ще два ворожі літаки, які завдавали ударів КАБами.
- Зранку 21 лютого стало відомо, що Україна ліквідувала ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, під прицілом був і Су-35, але екіпаж здійснив маневр.