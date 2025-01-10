Після інциденту судно довелося на кілька днів відправити на ремонт. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Los Angeles Times.

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У Лос-Анджелесі діє заборона на польоти в зоні гасіння пожежі

Поліція уже розслідує, хто саме керував безпілотником.

Наразі у Лос-Анджелесі діє обмеження на будь-які польоти. Однак, фотограф, ймовірно, порушив цю заборону у гонитві за ефектними знімками.

Пожежний літак Super Scooper, який може скидати значний об'єм води, пошкодив своє крило.

ФБР планує прибути до місця події та переконатися, що більше цивільні дрони не зможуть літати в зоні гасіння пожежі.

До того ж втручання у гасіння пожеж на громадських землях вважається злочином, а тому порушник може потрапити до тюрми на 12 місяців, а ще отримати штраф у розмірі до 75 000 доларів.

До слова, декілька фотографів таки опублікували в мережі фото, зроблені дронами. Однак, їх одразу розкритикували не лише прості американці, але й колеги.