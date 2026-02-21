У лютому 2022 року, коли російські танки перетнули кордон, активно ширилися чутки, що Володимир Зеленський утік з України. Київ зазнавав масованих обстрілів, Росія стрімко наступала, і європейські лідери готувалися до найгіршого. Про це пише CNN.
Як Росія готувалася вбити Зеленського?
Але тоді український президент опублікував нечітке відео, на якому стоїть у темряві біля будівлі Офісу президента разом зі своїми найближчими радниками, і просто сказав: "Ми тут".
Усунення Зеленського було ключовою частиною російського плану захоплення України – проєкту, який у Москві розраховували завершити за кілька днів. Його мали захопити або вбити, якщо він не втече першим. Джерело, наближене до президента, повідомило CNN, що російські агенти орендували квартири поблизу Офісу президента з наказом ліквідувати його.
На початку війни навіть жартували, що Зеленський став коміком, бо не боїться бомбардувань. У ті перші дні його неймовірна здатність виживати та зберігати гумор відображала непокірний настрій країни. За версією українців, коли США запропонували його евакуювати, Зеленський відповів: "Мені потрібні боєприпаси, а не таксі".
Готуючись відзначити у вівторок четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії, Україна досі не бачить кінця війни. Послання Зеленського не змінилося – він усе ще тут. Він пережив не лише близько десятка замахів з боку Росії.
Що відомо про замахи Кремля на Зеленського?
- У нещодавньому інтерв'ю для журналістам Володимир Зеленський розповів, що не відчуває такого ж страху за власне життя, як на початку війни. "Я до цього звик. Це частина мого життя", – додав президент.
- Перші спроби вбити Зеленського були ще 24 лютого 2022 року, коли до Києва проникли російські диверсійні групи. Охорона терміново укріпила Офіс президента, а працівникам видали зброю.
- Пізніше українська розвідка повідомляла і про спроби кадирівців ліквідувати Зеленського – частину з них знищили під Гостомелем.
- Також готували замахи спецслужби Росії і найманці, зокрема пов'язані з ПВК "Вагнер".
- За даними журналістських розслідувань, до Києва ще до вторгнення прибули сотні російських бойовиків із завданням знищити керівництво України. Частину диверсантів викрили українські спецслужби.
- Спроби ліквідувати Зеленського, за словами колишніх силовиків, були і до його президентства. Після 2019 року такі плани також нібито розглядалися.
- У серпні минулого року, за даними ЗМІ, росіяни планували удар під час візиту до Миколаєва у 2024 році. Того ж року 6 березня під час перебування Зеленського в Одесі разом із прем'єром Греції ракета вдарила за кількасот метрів від делегації. Президент заявив, що все сталося за лічені секунди після сигналу тривоги.
- Також Москва планувала вбивство Зеленського в аеропорту "Жешув" за допомогою FPV-дрона або снайперського комплексу.