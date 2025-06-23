Серед агентів, завербованих росіянами – два полковники Управління держохорони, передає 24 Канал.

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Як готувалися замах на Зеленського

Агенти підшукували людей і планували вбити президента під час його переходу на території Офісу Президента України. Вони також збирали і передавали інформацію для підготовки замахів на Малюка та Буданова.

Завдяки співпраці СБУ та польського Агентства власної безпеки також вдалося запобігти вбивству Володимира Зеленського на території Польщі.

Здійснити злочин мав військовий пенсіонер, поляк, якого завербували десятки років тому. Він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Президента мали вбити в аеропорту "Жешув". Розглядалося декілька варіантів. Один з них – це був FPV-дрон, інший – це снайперський комплекс.

До слова, у лютому глава держави розповів про спроби його вбивства на початку вторгнення, які завершилися загибеллю людей з його офісу.