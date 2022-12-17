Об этом пишут журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей украинской разведки и СБУ. По их информации, Путин отдал приказ Кадырову занять правительственные кварталы Киева и убить украинского президента.

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Путина обсудил с Кадыровым "выработку стратегии"

В материале приводятся слова секретаря СНБО Украины Алексей Данилова, который сказал, что предполагаемая должность президента, высокопоставленная и желаемая задача были "своеобразным бонусом, который они назначили Кадырову".

Отмечают, что за три недели до полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для "разработки стратегии". 25 февраля кадыровцы зашли в Украину тремя колоннами бронетехники.

Первая из трех групп кадыровцев почти полностью была уничтожена на подступах к Киеву. Две другие были вынуждены перегруппироваться и прекратить наступление, так и не дойдя до украинской столицы.

Кадыров начал мобилизацию

После поражения боевиков Кадыров поручил начать скрытую мобилизацию. В статье говорится, что чеченские чиновники и религиозные лидеры в общественных местах, например, спортзалах и игровых клубах предлагали до 300 тысяч рублей в месяц за участие в войне.

Сообщают, что вербовали "наиболее уязвимых". В частности, речь идет о мужчинах с долгами, судимостями и тех, кого считали геями и угрожали им заключением.

Об "особых" отношениях Путина и Кадырова

Затем боевики Кадырова взяли на себя другую роль – они контролировали, чтобы русские солдаты не могли скрыться с фронта. Также кадыровских солдат отправляли в захваченные города и села Украины, где они устраивали допросы, жестоко пытали местных и обыскивали, пытаясь выявить партизан.

Журналисты WSJ также упомянули об отношениях Кадырова с Путиным. Отмечают, что российский диктатор "в течение десятилетий тратил огромный российский бюджет на поддержку" лидера Чечни и укрепление его влияния в регионе. Анонимный эксчиновник Кремля рассказал, что Путин общается с Кадыровым лично, а не из-за помощников, как это обычно происходит с другими российскими губернаторами.