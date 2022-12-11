Рамзана Кадырова очень разозлило то, что люди встали на сторону гвардейца. Поэтому он решил мстить целому городу за то, что никто не вступился за инспектора ГАИ, сообщают российские СМИ, информирует 24 канал .

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В город прибыли карательные отряды

В Урус-Мартан отправили карательные отряды, которые будут охотиться на мужчин и забирать их на войну. Дон-дон говорит, что отправит всех мужчин на фронт, потому что они якобы прятались за женщинами и не вступились за инспектора. В городе буквально начались облавы.

Облавы в Урус-Мартан: смотрите видео

Российские телеграмм-каналы утверждают, что вечером 10 декабря гвардиец намеренно дрифтовал перед инспектором ГАИ, и когда тот сделал ему замечание, начался конфликт. Вокруг собралась толпа, но никто не спешил разнять мужчин. Когда гвардиец ударил гаишника, тот открыл огонь из пистолета.

Тех, кто наблюдал за конфликтом, Кадыров называет "зеваками" и утверждает, что у него есть списки тех, кто был свидетелем конфликта, поэтому на них буквально начали охоту. Так что в Урус-Мартане кадыровцы начали рейды, проверяют документы всех в поисках тех, кто был свидетелем конфликта.

Те люди, которые там были, если вы мужчины, вы же хотели подраться, так что сразитесь с сотрудниками. Или мы заберем вас и отправим туда, где идет "спецоперация". У нас есть ваши списки, так что собирайте ваши вещи и готовьтесь к отправке на "спецоперацию". Вы показали свое истинное лицо, так что мы будем знать, как дальше с вами вести диалог,

– пригрозил Кадыров.

Кадыров пригрозил жителям Урус-Мартана: смотрите видео

Интересно, что российские телеграммы не могут определиться. Как будто люди стали на сторону гвардейца в схватке, то будто никто ничего не делал и просто наблюдал. Но факт остается фактом – дон-дон решил устроить карательную операцию против жителей города временно оккупированной Россией Республики Ичкерия.