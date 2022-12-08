Лидер Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев во время своего выступления подчеркнул, что количество чеченцев, которые будут поддерживать Украину с оружием в руках, будет только расти.

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Чеченцы стремятся помочь Украине в войне

Он отметил, что уже есть несколько десятков человек, которые хотят приехать в Украину воевать против российских захватчиков. Также упомянул о соглашении с Министерством обороны Украины относительно Отдельного батальона специального назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия.

Политик подчеркнул, что для многих членов чеченской оппозиции, стремящихся к независимости Ичкерии, очень важна война в Украине.

Украина занимает позицию лидера

Также Закаев отметил, что сейчас в мире проходят преобразования, где Украина занимает лидирующую позицию . По его словам, украинцы доказывают это каждый день. "Не только после того, как они отражают российскую агрессию, но и после того, как они ведут все эти политические процессы", – заявил он.

Лидер Чеченской Республики Ичкерия в изгнании отметил, что в Москве сейчас очень внимательно следят за Форумом свободных народов пост-России. Очень важно, что его работу поддерживает Украина.

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