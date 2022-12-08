В настоящее время происходит переустройство мира. Об этом на IV Форуме свободных народов пост-России заявил лидер Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев.

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В мире происходит переустройство

Война России против Украины, безусловно, повлияла на международные процессы. Ахмед Закаев отметил, что сейчас в мире происходят преобразования. Однако наше государство занимает лидирующее положение.

Украина действительно занимает позицию лидера. И они это с каждым днем доказывают. Не только по тому, как они отражают российскую агрессию, но и по тому, как они ведут все эти политические процессы,

– подчеркнул Закаев.

Лидер Чеченской Республики Ичкерия в изгнании отметил, что в Москве сейчас очень внимательно следят за Форумом свободных народов пост-России. Очень важно, что его работу поддерживает Украина.

Закаев отметил, что организаторы и участники Форума выдвигают инициативы о так называемом "демонтаже" - трансформации России в другое государство.

Очень важно, что Верховная Рада признала территорию Чеченской Республики временно оккупированной. На самом деле, это эпохальные события. Благодаря поддержке украинского народа чеченцы готовы продолжать борьбу за независимость для деоккупации Чеченской Республики Ичкерия.

Также Закаев подытожил, что надеется, что дальнейшее сотрудничество с украинским народом даст очень положительные результаты. В частности, это отразится на работе Форума и внедрении предложенных инициатив. Заметим, что речь идет именно о распаде России как последней колониальной империи в Европе .



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