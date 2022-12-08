Лідер Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв під час свого виступу наголосив, що кількість чеченців, які підтримуватимуть Україну зі зброєю в руках, лише зростатиме.

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Чеченці прагнуть допомогти Україні у війні

Він зазначив, що вже є декілька десятків осіб, які хочу приїхати в Україну воювати проти російських загарбників. Також згадав про ту угоду з Міністерством оборони України щодо Окремого батальйону спеціального призначення Міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія.

Політик наголосив, що для багатьох членів чеченської опозиції, які прагнуть незалежності Ічкерії, є дуже важливою війна в Україні.

Україна посідає позицію лідера

Також Закаєв зазначив, що наразі у світі відбуваються перетворення, де Україна займає позицію лідера. За його словами, українці доводять це кожного дня. "Не тільки по тому, як вони відбивають російську агресію, але й по тому, як вони ведуть всі ці політичні процеси", – заявив він.

Лідер Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні зазначив, що в Москві наразі дуже пильно стежать за Форумом вільних народів пост-Росії. Дуже важливо, що його роботу підтримує Україна.

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