Об этом глава государства сообщил в разговоре с журналистами, передает Clash Report.

Как прокомментировал президент попытки покушений на него?

Во время интервью журналистка поинтересовалась вопросом безопасности Зеленского во время войны, отметив, что перед встречей с главой государства команда должна была пройти несколько блокпостов и барьеров, сдать телефоны и пройти обыск.

На вопрос о страхе за собственную жизнь Зеленский ответил, что сейчас не испытывает такого сильного страха, как в начале войны, поскольку со временем к этому привык.

Я не чувствую такого же страха, как в начале войны. Я к этому привык. Это часть моей жизни,
– добавил президент.

Что известно о попытках нападения на Зеленского?

  • В книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена", автор Крис Виппл сообщал, что по состоянию на январь 2023 года на Зеленского было совершено более 10 попыток покушения.

  • Заметим, что перед началом полномасштабного вторжения директор ЦРУ приезжал в Украину. Еще тогда он стремился предупредить Владимира Зеленского о планах России убить его.

  • В первую неделю войны на Зеленского было осуществлено по меньшей мере три попытки покушения. США и другие страны предлагали эвакуировать президента и его команду из Киева, чтобы помочь им создать правительство в изгнании, но глава государства отказался, попросив оружие.

  • В мае 2024 года СБУ задержала двух полковников УГО, которые готовили убийство Владимира Зеленского, Кирилла Буданова и Василия Малюка. Помочь им в этом должны были другие завербованные военные, приближенные к охране президента.