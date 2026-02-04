О результатах опроса сообщили в Киевском международном институте социологии (КМИС).

Какой процент граждан доверяет Зеленскому?

В течение 23 – 29 января социологи провели опрос среди граждан Украины об отношении к Владимиру Зеленскому.

По результатам исследования оказалось, что 61% украинцев продолжают доверять президенту Зеленскому, тогда как 33% доверия к главе государства не имеют. В то же время специалисты просчитали баланс доверия-недоверия – он составляет +28%.



График доверия к президенту / КМИС

Социологи сравнили два способа опроса: прямой вопрос о доверии и метод "задуманного знакомого", то есть оценку доверия абстрактного лица, которое могло свободно высказывать свое мнение.

Оказалось, что во втором случае уровень доверия ниже – 53% против 61% при прямом вопросе.

Можно предположить, что реальный уровень доверия несколько ниже, чем показывают прямые опросы. Однако в меньшей степени это связано со страхом критиковать президента. Вероятнее, люди дают "государственнический" ответ – даже если недовольны, они поддерживают единство в военное время,

– отметили в КМИС.



Сравнение прямого вопроса и через метод "задуманный знакомый" / График КМИС

Отметим, опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров по всем территории Украины, кроме оккупированных территорий.

О чем еще спрашивали социологи?