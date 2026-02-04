Про результати опитування повідомили в Київському міжнародному інституті соціології (КМІС).

Який відсоток громадян довіряє Зеленському?

Впродовж 23 – 29 січня соціологи провели опитування серед громадян України щодо ставлення до Володимира Зеленського.

За результатами дослідження виявилось, що 61% українців продовжують довіряти президенту Зеленському, тоді як 33% довіри до глави держави не мають. Водночас фахівці прорахували баланс довіри-недовіри – він становить +28%.



Графік довіри до президента / КМІС

Соціологи порівняли два способи опитування: пряме запитання про довіру та метод "задуманого знайомого", тобто оцінку довіри абстрактної особи, яка могла вільно висловлювати свою думку.

Виявилося, що у другому випадку рівень довіри нижчий – 53% проти 61% при прямому запитанні.

Можна припустити, що реальний рівень довіри дещо нижчий, ніж показують прямі опитування. Проте меншою мірою це пов'язано зі страхом критикувати президента. Ймовірніше, люди дають "державницьку" відповідь – навіть якщо незадоволені, вони підтримують єдність у воєнний час,

– зазначили у КМІС.



Порівняння прямого запитання та через метод "задуманий знайомий" / Графік КМІС

Зазначимо, опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів по всіх території України, окрім окупованих територій.

