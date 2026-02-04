Про результати опитування повідомили в Київському міжнародному інституті соціології (КМІС).
Який відсоток громадян довіряє Зеленському?
Впродовж 23 – 29 січня соціологи провели опитування серед громадян України щодо ставлення до Володимира Зеленського.
За результатами дослідження виявилось, що 61% українців продовжують довіряти президенту Зеленському, тоді як 33% довіри до глави держави не мають. Водночас фахівці прорахували баланс довіри-недовіри – він становить +28%.
Графік довіри до президента / КМІС
Соціологи порівняли два способи опитування: пряме запитання про довіру та метод "задуманого знайомого", тобто оцінку довіри абстрактної особи, яка могла вільно висловлювати свою думку.
Виявилося, що у другому випадку рівень довіри нижчий – 53% проти 61% при прямому запитанні.
Можна припустити, що реальний рівень довіри дещо нижчий, ніж показують прямі опитування. Проте меншою мірою це пов'язано зі страхом критикувати президента. Ймовірніше, люди дають "державницьку" відповідь – навіть якщо незадоволені, вони підтримують єдність у воєнний час,
– зазначили у КМІС.
Порівняння прямого запитання та через метод "задуманий знайомий" / Графік КМІС
Зазначимо, опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів по всіх території України, окрім окупованих територій.
Про що іще питали соціологи?
Також соціологи КМІС запитали українців, чи достатньо в державі демократії, а саме: "Зараз, враховуючи війну, в Україні забагато чи замало демократії". 36% вважають, що в країні стільки демократії, скільки має бути в таких умовах. Ще 16% вважають, що демократії навіть забагато. При цьому третина українців (35%) вважають, що зараз демократії замало. Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою,
КМІС також провів опитування щодо ударів по Росії – чи потрібні вони, чи мають підтримку серед українців і які цілі можна уражати. Абсолютна більшість українців підтримує удари по території Росії.