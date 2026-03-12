Зеленський заявив, що Україна пішла вже на достатню кількість компромісів. Про це глава держави розповів в інтерв'ю Politico.
Дивіться також "Це не питання дружби": Зеленський чесно відповів, чи вплине ненависть до Путіна на мирну угоду
На які компроміси готовий піти Зеленський для закінчення війни в Україні?
Володимир Зеленський заявив, що не шукатиме компромісів для завершення війни, які передбачають передачу українських територій Росії.
Журналісти поцікавилися у глави держави, чи існує мета, після досягнення якої він міг би розглянути можливість передати Росії частину східних територій України – як того вимагає Кремль.
Я не в тому становищі, щоб думати про те, як знайти компроміс і що буде прийнятно для всіх навколо мене. Я президент і маю захищати Конституцію, незалежність моєї країни та мого народу,
– відповів Зеленський.
Він також застеріг, що завершення війни на умовах, які висуває Росія, може стати серйозним ризиком і навіть історичною помилкою. Президент наголосив, що Україна вже продемонструвала значну готовність до компромісів, однак вимоги Москви лише зростають.
За його словами, сам факт того, що російські війська залишаються на окупованих територіях і їх не вдалося деокупувати, вже можна вважати великим компромісом з боку України.
Як територіальне питання впливає на мирні переговори?
Переговори між Україною та Росією зайшли в глухий кут через план з 20 пунктів і питання територіального контролю Донбасу. США пропонують демілітаризовані зони, але Росія вимагає передачу всієї території Донецької області, проте Україна не може прийняти такі умови.
Крім того, важливим питанням залишається Запорізька АЕС. Україна, Росія та США продовжують обговорювати питання контролю та управління Запорізькою АЕС.
Як повідомляє NYT, під час останнього раунду переговорів Україна та Росія обговорили створення демілітаризованої зони на Донбасі, яку не контролюватиме жодна зі сторін. Сторони також розглядають можливість створення зони вільної торгівлі в межах демілітаризованої території.