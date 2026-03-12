Зеленський заявив, що Україна пішла вже на достатню кількість компромісів. Про це глава держави розповів в інтерв'ю Politico.

На які компроміси готовий піти Зеленський для закінчення війни в Україні?

Володимир Зеленський заявив, що не шукатиме компромісів для завершення війни, які передбачають передачу українських територій Росії.

Журналісти поцікавилися у глави держави, чи існує мета, після досягнення якої він міг би розглянути можливість передати Росії частину східних територій України – як того вимагає Кремль.

Я не в тому становищі, щоб думати про те, як знайти компроміс і що буде прийнятно для всіх навколо мене. Я президент і маю захищати Конституцію, незалежність моєї країни та мого народу,

– відповів Зеленський.

Він також застеріг, що завершення війни на умовах, які висуває Росія, може стати серйозним ризиком і навіть історичною помилкою. Президент наголосив, що Україна вже продемонструвала значну готовність до компромісів, однак вимоги Москви лише зростають.

За його словами, сам факт того, що російські війська залишаються на окупованих територіях і їх не вдалося деокупувати, вже можна вважати великим компромісом з боку України.

Як територіальне питання впливає на мирні переговори?