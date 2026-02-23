Про це повідомили "Українській правді" джерела в дипломатичних колах.
Які чутливі теми обговорюватимуть сторони під час наступної зустрічі?
За даними джерел, під час наступної зустрічі представників України, Росії та США обговорюватиметься питання контролю та формату управління Запорізькою АЕС, яка нині окупована російськими військами.
Обговорення саме цієї чутливої теми під час мирних перемовин лише посилить потребу у зустрічі очільників ворогуючих країн.
Раніше, президент Зеленський зауважив, що наступна зустріч із представниками США та Росії може відбутись незабаром. Він доручив представникам України на переговорах організувати проведення майбутньої зустрічі на рівні глав держав у Женеві.
Контроль над ЗАЕС: які наразі варіанти пропонують сторони?
Нагадаємо, під час попередніх зустрічей делегацій в Абу-Дабі сторонам не вдалось розв'язати питання територій та української ЗАЕС.
Водночас американська сторона пропонує власне вирішення конфлікту інтересів щодо ЗАЕС. У США припускають, що управління станцією можна розділити на три держави: Україну, Штати та Росію. Втім цей варіант не влаштовує Київ.
Натомість Володимир Зеленський погодився розділити контроль, управління та ресурси за формулою 50 на 50 лише із США. Втім для реалізації пропозиції потрібно відновити та демілітаризувати станцію, Енергодар і Каховську ГЕС, а також забезпечити роботу персоналу.
Таке рішення категорично не влаштовує керівництво Росії, однак Москва просуває ідею спільного використання Україною та Росією електроенергії, яку виробляє ця найбільша в Європі станція.