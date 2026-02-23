Об этом сообщили "Украинской правде" источники в дипломатических кругах.

Какие чувствительные темы будут обсуждать стороны во время следующей встречи?

По данным источников, во время следующей встречи представителей Украины, России и США будет обсуждаться вопрос контроля и формата управления Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована российскими войсками.

Обсуждение именно этой чувствительной темы во время мирных переговоров только усилит потребность во встрече руководителей враждующих стран.

Ранее, президент Зеленский отметил, что следующая встреча с представителями США и России может состояться вскоре. Он поручил представителям Украины на переговорах организовать проведение предстоящей встречи на уровне глав государств в Женеве.

Контроль над ЗАЭС: какие сейчас варианты предлагают стороны?