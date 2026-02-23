Об этом сообщили "Украинской правде" источники в дипломатических кругах.
Какие чувствительные темы будут обсуждать стороны во время следующей встречи?
По данным источников, во время следующей встречи представителей Украины, России и США будет обсуждаться вопрос контроля и формата управления Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована российскими войсками.
Обсуждение именно этой чувствительной темы во время мирных переговоров только усилит потребность во встрече руководителей враждующих стран.
Ранее, президент Зеленский отметил, что следующая встреча с представителями США и России может состояться вскоре. Он поручил представителям Украины на переговорах организовать проведение предстоящей встречи на уровне глав государств в Женеве.
Контроль над ЗАЭС: какие сейчас варианты предлагают стороны?
Напомним, во время предыдущих встреч делегаций в Абу-Даби сторонам не удалось решить вопрос территорий и украинской ЗАЭС.
В то же время американская сторона предлагает собственное решение конфликта интересов по ЗАЭС. В США предполагают, что управление станцией можно разделить на три государства: Украину, Штаты и Россию. Впрочем этот вариант не устраивает Киев.
Зато Владимир Зеленский согласился разделить контроль, управления и ресурсы по формуле 50 на 50 только с США. Впрочем для реализации предложения нужно восстановить и демилитаризовать станцию, Энергодар и Каховскую ГЭС, а также обеспечить работу персонала.
Такое решение категорически не устраивает руководство России, однако Москва продвигает идею совместного использования Украиной и Россией электроэнергии, которую производит эта крупнейшая в Европе станция.