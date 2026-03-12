Зеленский заявил, что Украина пошла уже на достаточное количество компромиссов. Об этом глава государства рассказал в интервью Politico.

На какие компромиссы готов пойти Зеленский для окончания войны в Украине?

Владимир Зеленский заявил, что не будет искать компромиссов для завершения войны, которые предусматривают передачу украинских территорий России.

Журналисты поинтересовались у главы государства, существует ли цель, после достижения которой он мог бы рассмотреть возможность передать России часть восточных территорий Украины – как того требует Кремль.

Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс и что будет приемлемо для всех вокруг меня. Я президент и должен защищать Конституцию, независимость моей страны и моего народа,

– ответил Зеленский.

Он также предостерег, что завершение войны на условиях, которые выдвигает Россия, может стать серьезным риском и даже исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Украина уже продемонстрировала значительную готовность к компромиссам, однако требования Москвы только растут.

По его словам, сам факт того, что российские войска остаются на оккупированных территориях и их не удалось деоккупировать, уже можно считать большим компромиссом со стороны Украины.

Как территориальный вопрос влияет на мирные переговоры?