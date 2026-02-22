На місці триває ліквідація наслідків атаки. Розгорнуті штаби допомоги, де люди можуть отримати плівку, аби закрити вибиті вікна. Про це повідомляє "Київ24".

Якою була ніч для мешканців Софіївської Борщагівки?

У коментарі журналістам мешканці Софіївської Борщагівки розповіли про складну ніч.

Одна із місцевих жінок поділилася, що десь після сьомої ранку було чути дуже гучний свист ракети. Потім стався яскравий спалах, і дуже гучно бахнуло. Від вибуху у жінки вдома повідкривалися вікна.

Інша місцева зізналася, що сьогоднішні ніч і ранок були для неї найжахливішими. Жінка бачила, як наближалось "велике червоне коло". За 20 хвилин до прильоту вона забрала дітей з кімнати, яка зараз зруйнована.

Чудом зберегла дітей. Бо ані вікон, ані квартири, усе перевернуто,

– розповіла мешканка Софіївської Борщагівки.

Як люди пережили атаку на Софіївську Борщагівку: дивіться відео

Відомо, що влучання у селі прийшлося між будинками. Зараз фахівці ДСНС ліквідовують наслідки атаки, зокрема спецтехнікою.

Розбір завалів у Софіївській Борщагівці: дивіться відео

Наслідки атаки на Київську область / Фото ДСНС

Які наслідки російської атаки на Київську область?