На місці триває ліквідація наслідків атаки. Розгорнуті штаби допомоги, де люди можуть отримати плівку, аби закрити вибиті вікна. Про це повідомляє "Київ24".
Дивіться також Уламки впали біля швидкої та в парковій зоні: наслідки ворожого обстрілу у 4 районах столиці
Якою була ніч для мешканців Софіївської Борщагівки?
У коментарі журналістам мешканці Софіївської Борщагівки розповіли про складну ніч.
Одна із місцевих жінок поділилася, що десь після сьомої ранку було чути дуже гучний свист ракети. Потім стався яскравий спалах, і дуже гучно бахнуло. Від вибуху у жінки вдома повідкривалися вікна.
Інша місцева зізналася, що сьогоднішні ніч і ранок були для неї найжахливішими. Жінка бачила, як наближалось "велике червоне коло". За 20 хвилин до прильоту вона забрала дітей з кімнати, яка зараз зруйнована.
Чудом зберегла дітей. Бо ані вікон, ані квартири, усе перевернуто,
– розповіла мешканка Софіївської Борщагівки.
Як люди пережили атаку на Софіївську Борщагівку: дивіться відео
Відомо, що влучання у селі прийшлося між будинками. Зараз фахівці ДСНС ліквідовують наслідки атаки, зокрема спецтехнікою.
Розбір завалів у Софіївській Борщагівці: дивіться відео
Наслідки атаки на Київську область / Фото ДСНС
Які наслідки російської атаки на Київську область?
- У ніч проти 22 лютого противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.
- Ворог використав 345 ракет і дронів.
- Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.
- У Київській області найбільші руйнування зафіксовані в Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах, а також постраждали Броварський, Обухівський і Вишгородський райони.
- У регіоні пошкоджено понад 100 будинків – як приватних, так і багатоповерхових квартир. Руйнування різного ступеня: від повністю знищених будівель до вибитих вікон, пошкоджених дахів та фасадів.
- Також постраждали бізнес-об'єкти, склади, офіси, гаражі та транспорт.
- Одна людина загинула, 17 постраждалих. У лікарнях наразі перебувають 5 людей: четверо дорослих (двоє – у важкому стані, двоє – у середньому) та одна дитина (у середньому стані).