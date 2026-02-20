Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal.

Почему трехсторонние переговоры не работают?

Авторы издания предполагают, что многочисленные трехсторонние встречи между США, Украиной и Россией только создают видимость прогресса. Несмотря на заявления сторон о "конструктивности" и "значительных результатах" реальных договоренностей не достигнуто. Эксперты считают эти разговоры политической демонстрацией, а не шагом к завершению войны.

Эти переговоры не приближают нас к завершению войны. Это игра, чтобы избежать обвинений в неспособности Трампа завершить войну,

– сказал Иво Даалдер, посол США в НАТО во времена администрации Обамы.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что усилия Трампа по объединению враждующих сторон якобы способствуют ощутимому процессу. В то же время сам президент США отметил, что выступает посредником для прекращения потерь жизней. Ранее, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он отмечал, что договоренность между Украиной и Россией уже близка, мол, сейчас они на таком этапе, когда могут заключить соглашение.

Недавно американский лидер снова публично обвинил Украину в нежелании соглашаться на соглашение, которая предусматривает передачу части территорий, важных для ее обороны. Но высокопоставленный украинский чиновник отметил, что три раунда переговоров в этом году должны были бы показать Вашингтону заинтересованность Киева в мирном соглашении.

Авторы издания предполагают, что и Украина, и Россия опасаются потери терпения Трампа. В таком случае США сделают шаги, которые повредят интересам обеих стран.

Несмотря на сокращение значительной части американской помощи Киеву, украинские военные продолжают получать разведданные, а вооружение поставляется при посредничестве европейских партнеров.

Россияне же боятся, что санкции Штатов совсем парализуют и без того слабую экономику. По словам аналитиков, поскольку расходы на вторжение растут, России нужна помощь Америки, чтобы заставить Украину уступить.

Могут ли переговоры иметь реальный смысл?

В то же время часть аналитиков убеждена, что нынешние переговоры имеют реальный смысл, и не являются демонстративными. По словам Томаса Грэма из Совета международных отношений и бывшего чиновника Белого дома, ограниченное количество публичной информации о ходе встреч свидетельствует о серьезности процесса. Он отметил, что это не гарантирует достижения договоренностей, но подтверждает стремление сторон двигаться вперед.

Между тем несколько европейских чиновников сообщили, что по данным западной разведки, Кремль ведет переговоры недобросовестно. Путин может использовать диалог с Украиной и США, чтобы получить преимущества на поле боя.

Зато Дональд Трамп поочередно обвиняет то Путина, то Зеленского за тупик в переговорах. Однако, стоит признать, что заявления о заинтересованности России в заключении мирного соглашения звучат чаще.

Сколько еще, вероятно, продлится война в Украине?

Украинская и российская делегации сообщают об определенных сдвигах в переговорном процессе, впрочем они не касаются стратегических вопросов. Стороны договорились об обмене пленными, а военные представители представили видение возможного механизма контроля за режимом прекращения огня. В то же время о реальном перемирии пока не говорится.

По оценкам высокопоставленных европейских чиновников, война в Украине может длиться от 1 до 3 лет.

Издание WSJ утверждает, что такую же информацию о сроках завершения войны якобы сообщал и Владимир Зеленский в разговоре со своими ближайшими советниками, мол, переговоры провалились и нужно готовить план войны на еще 3 года.

Как отреагировали в ОП на публикацию The Wall Street Journal?

В Офисе президента отреагировали на материал, который распространяет издание.

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что информация о якобы разговорах с советниками, негативные оценки переговоров или существование планов воевать еще 3 года не соответствует действительности. Подобные утверждения являются фейковыми.

Что сейчас известно о ходе переговоров Украины, России и США?