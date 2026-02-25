Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові із журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Війна змінила статус України назавжди: історик пояснив, чому без Києва не буде нової Європи

Коли має відбутись наступна зустріч переговорних груп?

Зеленський повідомив, що вже завтра, 26 лютого, секретар РНБО Рустем Умєров матиме зустріч із американськими переговорниками, зокрема Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

За участі міністра економіки України сторони обговорюватимуть пакет післявоєнного відновлення України. Планується узгодження деталей цієї ініціативи.

Водночас переговорники підготуються до тристоронньої зустрічі за участю представників Росії, яка, за попередньою інформацією, може відбутись на початку березня.

Президент також доручив Умєрову окремо зосередитись на гуманітарному напрямку перемовин, зокрема на питанні обміну військовополоненими.

Сподіваємось на позитив на цьому гуманітарному напрямку,

– наголосив Зеленський.

Як Зеленський прокоментував перебіг мирних перемовин?

Зеленський провів зустріч із українською делегацією, яка бере участь у мирних тристоронніх перемовинах, й заслухав доповіді про перебіг консультацій із представниками США та Росії.

За словами глави держави, на військовому напрямку сторони досягли певного розуміння. У разі припинення вогню моніторингову функцію передусім виконуватимуть США, які, власне, очолюватимуть цей процес.

Прогрес помітно й на гуманітарному треку, зокрема у питанні обміну полоненими. Хоч сторони не досягли остаточних домовленостей – найближчим часом планується обговорення формату, кількості полонених та терміни можливого обміну.

Водночас, за словами президента, у територіальних питаннях позитивних зрушень немає.