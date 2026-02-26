В ексклюзивній колонці для 24 Каналу пояснюю, як і навіщо Кремль вкотре застосовує інформаційну "брудну бомбу".

Ядерний "вкид" СЗР, коментарі посадовців та інформаційна хвиля

Заяву російської розвідки, які синхронно поширили російські ЗМІ, телеграм-канали та інші інформаційні ресурси, підтримала низка російських посадовців, включно з Володимиром Путіним. Диктатор на засіданні колегії ФСБ того ж дня публічно погрожував "противникам Росії", які нібито "не гребують жодними засобами".

Крім Путіна, заяви зробили:

голова Держдуми В'ячеслав Володін;

голова Ради Федерації Валентина Матвієнко і сенатори;

речник Кремля Дмитро Пєсков;

речниця МЗС Марія Захарова;

помічник Путіна Юрій Ушаков;

заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв.

Залучення кожного з посадовців до операції, крім штучного генерування нових інфоприводів, мало на меті посилити меседж і надіслати його різними адресами. Ушаков – одним з ключових гравців на переговорному треку зі США, заяви Володіна, Матвієнко і сенаторів розіслали у парламенти іноземних держав. Заяви СЗР, Путіна, Ушакова (з огляду на увагу до переговорів Росії з Україною за посередництва США), навіть найбільш абсурдні, потрапляють на шпальти світових медіа, які намагаються з'ясувати і донести до аудиторії "офіційну позицію" Кремля.

Центр стратегічних комунікацій зафіксував скоординоване поширення заяв СЗР і згаданих російських посадовців, а також пропагандистів і політичних коментаторів на російських ресурсах.

Станом на 16:00 25 лютого було виявлено понад 14 тисяч публікацій російською мовою на інтернет-сайтах, Telegram, Rutube, сторінках у російських соцмережах.



Інтенсивність поширення повідомлень про "ядерну загрозу" на російських ресурсах / Графік автора

Кожна з них спрямована на формування в аудиторії враження, що "загроза розміщення британсько-французької ядерної зброї" в Україні є актуальною і дійсно хвилює керівництво.



Розподіл 14 тисяч публікацій російською мовою про "ядерну загрозу" по платформах / Графік автора

Для зловмисного втручання в інформаційне поле іноземних держав було використано мережі інтернет-ресурсів RT, Sputnik, Pravda, англомовні версії російських ЗМІ, а також афілійовані з Росії телеграм-канали, профілі та сторінки на інших соціальних платформах.

Лише у WEB-сегменті менше ніж за дві доби було розміщено близько 2,7 тисячі публікацій англійською, іспанською, французькою, німецькою, турецькою, сербською, болгарською, угорською, китайською, японською та іншими мовами. Понад 70% матеріалів було опубліковано 24 лютого.

Навіщо Кремлю чергове загострення ядерної істерії?

Ядерний шантаж є складником агресивної війни, яку Росія веде проти України. Кремль не лише регулярно майже відкрито погрожує міжнародній спільноті застосуванням власного ядерного арсеналу. Держава-агресорка намагається представити джерелом небезпеки саме Україну, звинувачуючи її то у розробці власної ядерної зброї, то в намірах отримати її від партнерів, то в підготовці диверсій на АЕС. Восени 2024 року росіяни вже "викривали плани" США передати Україні ядерну зброю, сьогодні аналогічні закиди пролунали на адресу європейських країн.

Звинувачення спочатку "неконтрольованих радикальних націоналістів", а потім і української влади у розробці ядерної зброї були частиною інформаційного супроводу підготовки до повномасштабної агресії. Ще в грудні 2021 року росіяни вкинули в інформаційний простір відеофейк про виготовлення "українськими радикалами брудної бомби".

А у відеозвернення 21 лютого 2022 року Путін не лише просторікував про "штучність" України та "суверенітет і незалежність" псевдореспублік ОРДЛО, а й про можливість появи в України зброї масового ураження.



Заяви Путіна про "ядерну зброю в Україні" / Cкриншот автора

Під час повномасштабної війни загострення ядерної істерії Кремля ставалися на тлі важливих подій: виборів у США, наступу ЗСУ у Курській області Росії та інших операцій Сил оборони України, ухвалення партнерами принципових рішень щодо підтримки України та посилення тиску на Росію.

Цього разу заява СЗР синхронізована з четвертими роковинами початку так званої СВО і є спробою "перебити" інфопривід. Атака спрямована на Велику Британію і Францію – ключових учасників "коаліції охочих", які відкрито говорять про наміри розмістити військові контингенти в Україні.

Крім того, на Мюнхенській безпековій конференції лідери країн ЄС відкрито обговорювали обриси потенційної стратегії європейського ядерного стримування. Ключову роль у створення "ядерного щита" потенційно можуть грати саме Франція і Велика Британія – європейські держави, які мають власний ядерний арсенал.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна допустив можливість розміщення ядерної зброї НАТО на території країни. Кремль відреагував озвученими Пєсковим погрозами націлити на Таллінн російські ракети з ядерними боєголовками.



Новина з російських ЗМІ / Cкриншот автора

Отже, поточна інформаційна операція є складовою стратегії ядерного шантажу і спрямована на:

блокування ідеї європейського "ядерного щита" та руйнування єдності НАТО, посилення розбіжностей між США і європейськими союзниками;

дискредитацію військової підтримки України на Заході через залякування ядерною ескалацією;

затягування переговорного процесу за посередництва США через включення у порядок денний вигаданої "проблеми".

Кремлівська пропаганда вперто намагається зобразити Україну державою-терористом і джерелом небезпеки. Але саме російські військові неодноразово вдавалися до актів ядерного тероризму, а Москва не соромиться використовувати ядерний шантаж для тиску на світову спільноту.

Росіяни окупували та перетворили на військову базу найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку АЕС. Вони захоплювали Чорнобильську АЕС та обстрілювали ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові.

З допомогою ядерного шантажу Кремль намагається не лише впливати на рівень міжнародної допомоги Україні, а й маніпулювати іноземними державами і фактично диктувати їм свої вимоги. Дії путінського режиму не лише руйнують міжнародне право, а й створюють загрозу неконтрольованого поширення ядерної зброї.