Только за первые три дня войны с Ираном страны Ближнего Востока использовали более 800 ракет Patriot. Их применили для отражения более 2 тысяч иранских ударных дронов и более 500 баллистических ракет. Об этом пишет The New York Times.
Что известно о дефиците ракет для Patriot?
Советник президента Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что за все 4 года войны Украина получила лишь около 600 таких современных ракет Patriot.
Ракеты для Patriot сейчас в дефиците. В 2025 году военным разных стран поставили только 620 самых современных ракет Patriot – и это был рекордный показатель.
В начале полномасштабного вторжения Украина тоже иногда сбивала "Шахеды" дорогими ракетами или даже еще более дорогими перехватчиками Patriot. Но это быстро стало экономически невыгодным. Стоимость производства одного "Шахеда" может достигать 50 тысяч долларов. В то же время одна ракета-перехватчик комплекса Patriot американского производства стоит более 3 миллионов долларов.
Поэтому Украина адаптировалась. Теперь для борьбы с БпЛА она использует крупнокалиберные пулеметы, более дешевые ракеты с истребителей F-16, средства радиоэлектронной борьбы и собственные дроны-перехватчики.
Напомним, что еще до начала боевых действий в Иране Украине не хватало ракет для систем Patriot. Во время массированных российских атак на энергетические объекты. Защитникам буквально нечем было перехватывать вражескую баллистику. Тогда Владимир Зеленский критиковал европейских союзников за медленные или недостаточные поставки ракет для ПВО.
Война в Иране обострила проблему с ракетами для Patriot в Украине. Поэтому президент предложил США и странам Ближнего Востока взаимовыгодное соглашение. Киев поделится с ними опытом борьбы с беспилотниками и передаст свои дроны-перехватчики, а те предоставят ему ракеты PAC-3.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что только первая неделя боевых действий в Иране стоила примерно 40 миллиардов долларов. Это, по оценке Стубба, почти равно годовым затратам европейских стран на поддержку Украины. Он также отметил, что в целом с 2022 года страны Европы предоставили Украине помощь на сумму около 250 – 300 миллиардов евро (примерно 290 – 350 миллиардов долларов). Финский лидер отметил, что война в Украине могла бы закончиться быстрее, если бы Киев получил уровень противовоздушной обороны, подобный тому, который страны Персидского залива развернули в течение первой недели конфликта.