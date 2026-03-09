Только за первые три дня войны с Ираном страны Ближнего Востока использовали более 800 ракет Patriot. Их применили для отражения более 2 тысяч иранских ударных дронов и более 500 баллистических ракет. Об этом пишет The New York Times.

Что известно о дефиците ракет для Patriot?

Советник президента Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что за все 4 года войны Украина получила лишь около 600 таких современных ракет Patriot.

Ракеты для Patriot сейчас в дефиците. В 2025 году военным разных стран поставили только 620 самых современных ракет Patriot – и это был рекордный показатель.

В начале полномасштабного вторжения Украина тоже иногда сбивала "Шахеды" дорогими ракетами или даже еще более дорогими перехватчиками Patriot. Но это быстро стало экономически невыгодным. Стоимость производства одного "Шахеда" может достигать 50 тысяч долларов. В то же время одна ракета-перехватчик комплекса Patriot американского производства стоит более 3 миллионов долларов.

Поэтому Украина адаптировалась. Теперь для борьбы с БпЛА она использует крупнокалиберные пулеметы, более дешевые ракеты с истребителей F-16, средства радиоэлектронной борьбы и собственные дроны-перехватчики.