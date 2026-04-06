На их закупку Швеция выделит 400 миллионов евро. Об этом сообщили в Минобороны.
Что известно о системах ПВО для Украины?
Сумма на новые системы ПВО для Украины составляет почти треть нового пакета военной помощи объемом 1,2 миллиарда евро, который был объявлен в феврале.
Tridon Mk2 – это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности, которая впервые была представлена в 2024 году.
Система способна работать при любых погодных условиях как днем, так и ночью, а одним из ее ключевых преимуществ является невысокая стоимость выстрела.
Характеристики Tridon Mk2:
- 40 миллиметровая автоматическая пушка Bofors 40 Mk4 (поражает цели на расстоянии до 12 километров);
- осуществляет до 300 выстрелов в минуту (можно уменьшить темп до 200 выстрелов);
- адаптируется к конкретным огневым задачам;
- применяет боеприпасы с дистанционным подрывом;
Комплекс можно устанавливать как на бронированные вездеходы, так и на грузовики. Благодаря электроприводам он легко интегрируется на различные платформы.
Tridon Mk2 – это универсальная система ПВО с широкими возможностями применения и относительно невысокими затратами, способна одновременно противодействовать различным воздушным целям.
Последние новости о работе ПВО в Украине
В марте 2026 года Украина впервые за время войны опередила Россию по количеству трансграничных ударов дронами. По данным Воздушных сил Украины, в течение марта было обезврежено 5 833 российских беспилотников и 102 ракеты.
Россия ежедневно запускает по Украине десятки "Шахедов", что влияет на безопасность тыловых городов. Сергей Притула считает, что эффективность антишахедного работы может возрасти после изменений в этой сфере.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала предположил, что россияне во время массированных атак утром могли сознательно бить дольше, чтобы давить не только на гражданских, но и на истощение украинской ПВО. Враг 3 апреля масштабно атаковал Украину дронами.