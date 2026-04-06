На их закупку Швеция выделит 400 миллионов евро. Об этом сообщили в Минобороны.

Что известно о системах ПВО для Украины?

Сумма на новые системы ПВО для Украины составляет почти треть нового пакета военной помощи объемом 1,2 миллиарда евро, который был объявлен в феврале.

Tridon Mk2 – это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности, которая впервые была представлена в 2024 году.

Система способна работать при любых погодных условиях как днем, так и ночью, а одним из ее ключевых преимуществ является невысокая стоимость выстрела.

Характеристики Tridon Mk2:

40 миллиметровая автоматическая пушка Bofors 40 Mk4 (поражает цели на расстоянии до 12 километров);

осуществляет до 300 выстрелов в минуту (можно уменьшить темп до 200 выстрелов);

адаптируется к конкретным огневым задачам;

применяет боеприпасы с дистанционным подрывом;

Комплекс можно устанавливать как на бронированные вездеходы, так и на грузовики. Благодаря электроприводам он легко интегрируется на различные платформы.

Tridon Mk2 – это универсальная система ПВО с широкими возможностями применения и относительно невысокими затратами, способна одновременно противодействовать различным воздушным целям.

