Об этом свидетельствует анализ ABC News и данные, опубликованные Воздушными силами Украины и Министерством обороны России.

Кто имеет преимущество в войне дронов в марте?

В Минобороны России заявили, что за март силам ПВО удалось сбить 7 347 украинских БпЛА. Фактически – 237 беспилотников ежедневно, и это наибольшее количество за месяц, о котором когда-либо сообщала Москва. Впрочем, стоит заметить, что это только количество сбитых, а общее количество дронов, которые летели из Украины, неизвестно.

Тогда как Воздушные силы Украины сообщают о более 6 462 российских беспилотниках и 138 ракет различных типов в небе над Украиной в течение марта. Из них удалось обезвредить или перехватить – 5 833 БПЛА и 102 ракеты.

Таким образом, согласно данным, опубликованными Киевом, в течение марта Украина ежедневно сталкивалась в среднем с чуть более, чем 208 беспилотниками и четырьмя ракетами. ABC News не может самостоятельно проверить данные, обнародованные как Россией, так и Украиной,

– говорится в материале.

В то же время ABC News сообщают, что в марте Россия установила новый рекорд по масштабу дальних атак, применив около 6 600 БПЛА и ракет.

Самый интенсивный удар состоялся 24 марта, тогда за сутки Россия выпустила по Украине 948 дронов и 34 ракеты.

Впрочем, издание предполагает, что данные за март свидетельствуют о возможном смещении баланса сил в пользу Украины, поскольку долгосрочные усилия Киева по развитию беспилотников и ракет начинают давать эффективный результат.

