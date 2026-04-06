OSINT-аналитики проекта "КиберБорошно" рассказали больше об этой атаке.

Что известно об атаке на "Шесхарис"?

Осинтеры проанализировали опубликованные в медиа материалы и пришли к выводу, что было попадание по трем объектам нефтяного терминала.

К слову, мониторинговый канал "Exilenova+" заявлял о 4 точках горения в порту Новороссийска, заметив, что одно из самых защищенных мест России, было пробито за неполную ночь.

Первый из них – причал №1. Там произошло наиболее масштабное горение из-за разлива нефти.

Розташування причалу №1



Было попадание и по причалу №2.

Причал №2

Третьим местом попадания стали узлы СВКН и запорная арматура трубопроводной системы, которые контролируют работу нефтеналивных причалов. Это узловая инфраструктура, которая обеспечивает коммерческий учет и распределение потоков нефти между причалами.

Третє місце попадання

Повреждение одновременно двух основных причалов и узлов СИКН означает фактическую остановку отгрузки,

– объяснили осинтеры.

Понятно, что это будет иметь экономические последствия для оккупантов. Начнется прямое сокращение валютных поступлений от нефтяного экспорта, который является одним из основных источников финансирования российской военной машины.

"Каждый день простоя терминала – это недополученные миллионы долларов от продажи нефти", – отметили в "КиберБорошни".

Попадание по нефтяному терминалу / Фото "КиберБорошна"

