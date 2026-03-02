Это серьезно ударит по экономике России, поэтому это хорошая новость для Украины. Военный обозреватель Иван Тимочко заметил 24 Каналу, что, в частности, на это повлияет активность боевых действий на Ближнем Востоке.

Как это повлияет на экономику России?

Иван Тимочко рассказал, что нефтеналивная станция "Шесхарис" очень важна для России. В свое время в этом порту перекачивали на экспорт до 30% нефти. По ней ранее уже были нанесены удары.

Появился довольно интересный видеоролик. Не знаю, насколько он заслуживает подтверждения. Но на видео довольно характерные потрескивания во время пожара. Вероятнее всего, нефть не умеет так потрескивать. Но умеет потрескивать боекомплект во время детонации. Поэтому я думаю, что в течение дня будет очень много интересной информации,

– сказал он.

Это военный стратегический порт России, где расположены российские военные корабли, субмарины, там довольно серьезная сеть радиолокаций, локационных станций. Известно, что даже когда российские стратегические бомбардировщики вылетали из Энгельса, двигались в сторону Каспия, то военная авиация на их прикрытие вылетала из Новороссийска.

Когда такой один или несколько центральных узлов выходят из строя, то это удар по российской экономике. Если учитываем активность боевых действий на Ближнем Востоке и то, что сейчас арабские страны тоже воспользуются случаем, поскольку цена на нефть начала расти. Россия могла бы торговать нефтью, но такая важная нефтеналивная станция вышла из строя. Поэтому арабские страны или США постараются занять эту нишу,

– объяснил военный обозреватель.

Россия не просто не зарабатывает, а не может воспользоваться ситуацией, когда ее союзника, то есть Иран, атакуют. Несмотря на то, что Москва себя называет считает союзником иранского режима, они очень активно начали бороться за рынок сбыта нефти.

Иран завяз в боевых действиях, Россия завязала в Украине. Кроме того, Тегеран не может продавать нефть, россияне не смогут занять его нишу и нарастить потенциал, потому что вынуждены решать свои проблемы. Конечно, это не обвалит рынок нефти России, но существенно повлияет на него,

– подчеркнул Тимочко.

Скорее всего, пожар и дальше будет разрастаться в этом порту. Нефтеперерабатывающая отрасль – очень важна для военного бюджета России. Поэтому у врага снова возникли проблемы.

