Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

К теме Украина бросает вызов Западу, атакуя НПЗ России, – The Telegraph

Когда началась волна ударов по нефтяной инфраструктуре России?

В Институте изучения войны отмечают, что эта волна ударов началась в ночь на 23 марта. По их наблюдениям, Силы обороны сосредоточились прежде всего на портах Балтийского моря и связанной с ними инфраструктуре.

В частности, порт Приморск за последние две недели атаковали трижды – 23 и 25 марта, а также 5 апреля. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что во время последнего удара был поврежден участок нефтепровода вблизи порта.

Удары фиксируют и в других регионах России. Так, 5 апреля под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. На объекте вспыхнул пожар, что подтвердили как спутниковые данные NASA FIRMS, так и местные власти. Сообщалось о повреждениях на предприятии и возгорании на двух его объектах, а также на Новогорковской ТЭЦ.



Какова география ударов Украины по российской нефтяной инфраструктуре с 22 марта / Карта ISW

Как реагируют на эти удары Z-блогеры?

Несмотря на эффективность украинских атак, российские Z-блогеры реагируют сдержанно. В ISW отмечают: удары уже серьезно повлияли на возможности России экспортировать нефть, а ликвидация последствий будет длительной и дорогой.

В то же время часть пропагандистов сосредоточилась на других темах. Один из них резко отреагировал на атаку на грузовое судно в Азовском море, которое перевозило украденное зерно с временно оккупированных территорий. По его словам, российская судостроительная отрасль будет пытаться компенсировать потери.

Другой блогер предположил, что Украина использует комбинированную тактику: дневные дроновые атаки по приграничным регионам РФ могут истощать запасы ракет ПВО, после чего ночью применяются дальнобойные беспилотники на низкой высоте.

В ISW объясняют сдержанность блогеров возможным усилением цензуры. Там отмечают, что российские военные авторы могли избегать прямой критики из-за давления со стороны властей. Ранее они уже жаловались на проблемы на фронте, а также на трудности с ремонтом поврежденных объектов из-за санкций и перебоев в работе ПВО.

Почему российская ПВО не справляется с атаками?

Аналитики считают, что Россия сталкивается сразу с несколькими проблемами. В частности, речь идет об ограниченных ресурсах противовоздушной обороны и сложности защиты крупных объектов, расположенных на значительных расстояниях друг от друга.

В ISW отмечают, что только за 13 дней – с ночи 22–23 марта – украинские силы атаковали по меньшей мере восемь целей. Среди них – нефтяные терминалы в Усть-Луге и Приморске, НПЗ в Кстово, Киришах, Ярославле и Уфе, а также оборонные предприятия в Тольятти и Чапаевске.

Аналитики подчеркивают: цели расположены на расстоянии более 1 700 километров друг от друга. Они добавляют, что такая географическая распыленность и масштабы объектов затрудняют работу российской ПВО и мешают эффективно противодействовать украинским ударам.

К слову, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил в эфире 24 Канала, что Украина имеет возможности полностью остановить экспорт нефти России. Сейчас Силы обороны остановили более трети экспорта российской нефти.

По каким еще нефтяным объектам били украинские военные недавно?