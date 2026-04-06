Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Коли розпочалася хвиля ударів по нафтовій інфраструктурі Росії?

В Інституті вивчення війни зазначають, що ця хвиля ударів розпочалася в ніч проти 23 березня. За їхніми спостереженнями, Сили оборони зосередилися передусім на портах Балтійського моря та пов'язаній із ними інфраструктурі.

Зокрема, порт Приморськ за останні два тижні атакували тричі – 23 і 25 березня, а також 5 квітня. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що під час останнього удару було пошкоджено ділянку нафтопроводу поблизу порту.

Удари фіксують і в інших регіонах Росії. Так, 5 квітня під атакою опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у Кстово Нижньогородської області. На об'єкті спалахнула пожежа, що підтвердили як супутникові дані NASA FIRMS, так і місцева влада. Повідомлялося про пошкодження на підприємстві та займання на двох його об'єктах, а також на Новогірківській ТЕЦ.



Яка географія ударів України по російській нафтовій інфраструктурі з 22 березня / Карта ISW

Як реагують на ці удари Z-блогери?

Попри ефективність українських атак, російські Z-блогери реагують стримано. В ISW зауважують: удари вже серйозно вплинули на можливості Росії експортувати нафту, а ліквідація наслідків буде тривалою і дорогою.

Водночас частина пропагандистів зосередилася на інших темах. Один із них різко відреагував на атаку на вантажне судно в Азовському морі, яке перевозило вкрадене зерно з тимчасово окупованих територій. За його словами, російська суднобудівна галузь намагатиметься компенсувати втрати.

Інший блогер припустив, що Україна використовує комбіновану тактику: денні дронові атаки по прикордонних регіонах РФ можуть виснажувати запаси ракет ППО, після чого вночі застосовуються далекобійні безпілотники на низькій висоті.

В ISW пояснюють стриманість блогерів можливим посиленням цензури. Там зазначають, що російські військові автори могли уникати прямої критики через тиск з боку влади. Раніше вони вже скаржилися на проблеми на фронті, а також на труднощі з ремонтом пошкоджених об'єктів через санкції та перебої в роботі ППО.

Чому російська ППО не справляється з атаками?

Аналітики вважають, що Росія стикається одразу з кількома проблемами. Зокрема, йдеться про обмежені ресурси протиповітряної оборони та складність захисту великих об'єктів, розташованих на значних відстанях один від одного.

В ISW наголошують, що лише за 13 днів – із ночі 22–23 березня – українські сили атакували щонайменше вісім цілей. Серед них – нафтові термінали в Усть-Лузі та Приморську, НПЗ у Кстово, Кірішах, Ярославлі та Уфі, а також оборонні підприємства у Тольятті та Чапаєвську.

Аналітики підкреслюють: цілі розташовані на відстані понад 1 700 кілометрів одна від одної. Вони додають, що така географічна розпорошеність і масштаби об'єктів ускладнюють роботу російської ППО та заважають ефективно протидіяти українським ударам.

До слова, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зазначив в етері 24 Каналу, що Україна має можливості повністю зупинити експорт нафти Росії. Наразі Сили оборони зупинили понад третину експорту російської нафти.

