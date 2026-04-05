Через війну в Ірані світ зіткнувся з глобальним дефіцитом нафти і газу. Саме тому західні партнери попросили Київ утриматися від ударів по російських НПЗ. Про це пише The Telegraph.

Як Україна продовжує бити по НПЗ Росії попри застороги Заходу?

Так, 4 квітня керівник Офісу президента Кирило Буданов визнав, що Україна отримує від партнерів "певні сигнали" щодо обмеження атак на російську енергетику.

Показовим є те, що вже 5 квітня уночі Сили оборони вдарили по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", що розташований у місті Кстово Нижньогородської області Росії. Цей завод є одним із найбільших у Росії, його виробнича потужність сягає 17 мільйонів тонн сировини на рік. Тієї ж ночі українські військові уразили порт "Приморськ" у Ленінградській області Росії. Це один із найбільших портів країни, який використовується для транспортування нафтопродуктів.

Отже, Україна ігнорує заклики союзників припинити удари по російській енергетиці. Вона продовжує кампанію зі зменшення внутрішніх ресурсів Росії та обмеження її експорту.

Для атак Київ зазвичай використовує зброю вітчизняного виробництва. Часом союзники діляться з ним розвідданими для коригування ударів.

Нагадаємо, що Іран блокує Ормузьку протоку, через яку проходить приблизно п'ята частина світової торгівлі енергоносіями. Внаслідок цього ціни на нафту і газ надзвичайно зросли.

