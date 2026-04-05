Певна частина того, що залишилося, а це приблизно 75 одиниць, взагалі непридатна через пошкодження або технічні проблеми. Про це пише Bloomberg.

Що відомо про дефіцит ракет JASSM-ER у США?

Лише за перші чотири тижні війни було випущено понад 1000 ракет JASSM-ER. Поповнення їх запасів може зайняти роки, оскільки нинішні темпи виробництва значно нижчі за темпи використання.

Так, компанія Lockheed Martin планує виготовити у 2026 році 396 ракет далекої дальності. За умови пришвидшення виробництва ця цифра може зрости до 860.

Довідка: Ракети JASSM-ER можуть вражати цілі на відстані понад 960 кілометрів. Вони призначені для ударів із безпечної дистанції, щоб уникати ППО противника.

Експерти зазначають, що масштабне використання дорогих високоточних ракет може вплинути на готовність США до інших можливих конфліктів у світі, зокрема з Китаєм.

До слова, ЗМІ повідомляють, що США у війні з Іраном втратили щонайменше 7 літаків, зокрема F-15 та A-10. Станом на початок квітня на Близькому Сході загинули щонайменше 13 американських військових.

