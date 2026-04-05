Определенная часть того, что осталось, а это примерно 75 единиц, вообще непригодна из-за повреждений или технических проблем. Об этом пишет Bloomberg.
Что известно о дефиците ракет JASSM-ER в США?
Только за первые четыре недели войны было выпущено более 1000 ракет JASSM-ER. Пополнение их запасов может занять годы, поскольку нынешние темпы производства значительно ниже темпов использования.
Так, компания Lockheed Martin планирует изготовить в 2026 году 396 ракет дальней дальности. При условии ускорения производства эта цифра может вырасти до 860.
Справка: Ракеты JASSM-ER могут поражать цели на расстоянии более 960 километров. Они предназначены для ударов с безопасной дистанции, чтобы избежать ПВО противника.
Эксперты отмечают, что масштабное использование дорогих высокоточных ракет может повлиять на готовность США к другим возможным конфликтам в мире, в частности с Китаем.
К слову, СМИ сообщают, что США в войне с Ираном потеряли по меньшей мере 7 самолетов, в частности F-15 и A-10. По состоянию на начало апреля на Ближнем Востоке погибли по меньшей мере 13 американских военных.
Конфликт на Ближнем Востоке: последние новости
Дональд Трамп угрожает Ирану "адом", в частности ударами по энергетике и логистике. Президент США требует, чтобы Тегеран до 7 апреля разблокировал Ормузский пролив.
Дональд Трамп установил крайний срок для Ирана заключить мирное соглашение до вторника в 20:00 по восточному времени США.
Тегеран в свою очередь говорит, что разблокирует Ормузский пролив только, если ему будут выплачена компенсация за ущерб, нанесенный войной. Кроме того, иранцы угрожают зеркальным ответом на американские удары.