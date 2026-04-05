Но цифра неточная, ведь сообщалось и о повреждении других бортов. Об этом пишет CNN.
Что известно о потерях США в авиации?
Истребитель F-15 американцы потеряли 3 апреля. Иран взял на себя ответственность за сбивание. Борт упал в горах на иранские территории. Пилота нашли в тот же день, а 5 апреля – члена экипажа. Во время поисков пострадать мог вертолет. Кроме того, американцы самостоятельно уничтожили 2 транспортных самолета, чтобы ими не воспользовался враг.
Штурмовик A-10 Warthog упал примерно тогда же, когда сбили F-15. Произошло это над Ормузским проливом, пилот спасся.
27 марта самолет радиочастотного обнаружения и управления E-3 Sentry был уничтожен на взлетной полосе во время иранской атаки на авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии. Тогда по меньшей мере 10 американских военнослужащих получили ранения. Тогда также был поврежден самолет-заправщик ВВС США.
12 марта аварии потерпел реактивный заправщик KC-135 в Ираке. Погибло 6 членов экипажа американских авиакомпаний. Этот борт не был сбит вражеским или дружественным огнем, а был вовлечен в инцидент с другим самолетом во время участия в операции в Иране. Второй самолет безопасно приземлился.
А 2 марта три F-15 были сбиты кувейтскими системами ПВО дружественным огнем. Все 6 членов экипажа безопасно катапультировались, 3 из них вернулись к боевым действиям.
Но и это еще не все. Были сообщения об американском истребителе F-35, который совершил аварийную посадку на авиабазе США на Ближнем Востоке после того, как его поразил Иран.
Потери США
По состоянию на 3 апреля на Ближнем Востоке погибли 13 американских военных, еще 365 получили ранения.
Кроме того, США активно используют и перебрасывают дальнобойные ракеты JASSM-ER для кампании против Ирана, тем самым уничтожая глобальные запасы. Ранее сообщалось, что за первые два дня войны в Иране Пентагон использовал боеприпасов на 5,6 миллиардов долларов.
К слову, доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий отметил 24 Каналу, что операция против Ирана стратегически была правильным решением, но ее плохо спланировали.