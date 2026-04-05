Из-за войны в Иране мир столкнулся с глобальным дефицитом нефти и газа. Именно поэтому западные партнеры попросили Киев воздержаться от ударов по российским НПЗ. Об этом пишет The Telegraph.

Как Украина продолжает бить по НПЗ России несмотря на предостережения Запада?

Так, 4 апреля руководитель Офиса президента Кирилл Буданов признал, что Украина получает от партнеров "определенные сигналы" по ограничению атак на российскую энергетику.

Показательным является то, что уже 5 апреля ночью Силы обороны ударили по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенному в городе Кстово Нижегородской области России. Этот завод является одним из крупнейших в России, его производственная мощность достигает 17 миллионов тонн сырья в год. Той же ночью украинские военные поразили порт "Приморск" в Ленинградской области России. Это один из крупнейших портов страны, который используется для транспортировки нефтепродуктов.

Итак, Украина игнорирует призывы союзников прекратить удары по российской энергетике. Она продолжает кампанию по уменьшению внутренних ресурсов России и ограничению ее экспорта.

Для атак Киев обычно использует оружие отечественного производства. Иногда союзники делятся с ним разведданными для корректировки ударов.

Напомним, что Иран блокирует Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мировой торговли энергоносителями. Вследствие этого цены на нефть и газ чрезвычайно выросли.

Что известно о последних ударах Украины по нефтяной промышленности России?